Новые открытия раскрывают происхождение Didymos и Dimorphos

В ходе революционной миссии в сентябре прошлого года НАСА успешно перенаправило опасный астероид Диморфос от Земли, врезавшись в него космическим кораблем. Эта миссия, известная как «Испытание двойного перенаправления астероидов» (DART), превзошла все ожидания, продемонстрировав способность человечества предотвращать потенциальные столкновения астероидов. Тем не менее, последствия удара также предоставили ученым увлекательную информацию о происхождении Диморфоса и его более крупного аналога Дидимоса.

Недавние исследования, проведенные после удара DART, показали, что диморфы и дидимы состоят из одного и того же материала, что указывает на то, что они, вероятно, произошли от одного тела. Спектроскопическая сигнатура, которая относится к определенным длинам волн света, отраженного от астероидов, оказалась идентичной между ними. Оба астероида состоят в основном из силиката — соединения кремния и кислорода.

Во время первоначального удара облако мелкозернистой пыли и газообразного материала, содержащего следы натрия и калия, рассеялось из системы в течение нескольких минут. Однако вторичное облако более тяжелых обломков сохранялось в течение нескольких месяцев. Наблюдения, проведенные с помощью 3-метрового телескопа НАСА IRTF на Гавайях, показали, что это облако обломков соответствует спектроскопической сигнатуре Дидимоса до удара, подтверждая их общий состав.

Состав облака обломков также позволил понять различия между Didymos и Dimorphos. Хотя обломки состояли из более крупных камней и более тяжелого материала, поверхность Дидимоса, вероятно, состоит из более мелких зерен. Это предсказание может быть дополнительно подтверждено предстоящей миссией HERA Европейского космического агентства.

Но как Дидим и Диморф отделились друг от друга, если когда-то они были одним телом? Ведущей теорией является модель «вращательного разрушения», которая предполагает, что быстро вращающиеся астероиды со слабой внутренней силой могут выбрасывать материал на орбиту, в конечном итоге образуя спутник. К этой модели соответствует Didymos с его быстрым вращением и своеобразной геометрией сферической формы с экваториальной выпуклостью.

С накоплением новых данных, собранных после удара DART, доказательства, подтверждающие происхождение Дидимоса и Диморфоса как единого тела, укрепились. Идентичная спектральная подпись не только является веским аргументом, но и дает ученым уникальную возможность детально изучить диморфов. Поскольку мы продолжаем разгадывать тайны нашей Вселенной, такие миссии и открытия способствуют нашему растущему пониманию космоса и нашей роли в обеспечении безопасности Земли.

FAQ

Какова была цель миссии DART?

Целью миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) было перенаправить опасные астероиды от Земли путем преднамеренного столкновения с ними космического корабля.

Что ученые узнали о происхождении Дидимоса и Диморфоса?

Исследования, проведенные после удара DART, показали, что Диморфы и Дидимы состоят из одного и того же материала, что позволяет предположить, что они произошли от одного тела.

Почему вторичное облако обломков было значительным?

Вторичное облако обломков сохранялось в течение нескольких месяцев после удара DART и соответствовало спектроскопическим характеристикам Дидимоса до удара, что позволило лучше понять состав обоих астероидов.

Что такое модель «вращательного разрушения»?

Модель «вращательного разрушения» предполагает, что небольшие, быстро вращающиеся астероиды со слабой внутренней силой могут выбрасывать материал на орбиту, в конечном итоге образуя спутник. Эта модель объясняет разделение Didymos и Dimorphos.

Как идентичная спектральная подпись подтверждает происхождение Дидимоса и Диморфоса?

Идентичная спектральная подпись Дидимоса и Диморфоса убедительно свидетельствует о том, что когда-то они были одним телом, и подтверждает теорию их общего происхождения.