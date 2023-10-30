Могут ли грибы спасти планету? Удивительная роль грибов в сокращении пластиковых отходов

Пластиковые отходы по-прежнему вызывают серьезную глобальную проблему: лишь один процент широко используемого пластика, такого как полипропилен, перерабатывается. Эта тревожная статистика способствовала кризису пластикового загрязнения, который оказывает пагубное воздействие на окружающую среду. Однако ключ к решению этой проблемы может оказаться у маловероятного героя: грибков.

Исследователи обнаружили, что некоторые виды грибов, такие как Aspergillus terreus и Engyodontium album, обладают замечательной способностью разлагать пластик. В ходе новаторского исследования предварительно обработанный полипропилен подвергся УФ-излучению и термической обработке, а затем был подвергнут воздействию этих грибов. За 90 дней грибы успешно разложили 27% пластика, достигнув полной деградации к 140-му дню. Эта скорость деградации является самой высокой, о которой сообщается в научной литературе.

Хотя этот прорыв дает надежду регионам с ограниченной инфраструктурой по переработке отходов, важно признать, что сокращение потребления пластика должно оставаться основной задачей. Производство и переработка пластика способствуют значительным выбросам углерода, а разложение пластика грибками также приводит к выбросу углерода. Эти решения наиболее эффективны для существующих пластиковых отходов.

Интересно, что пластик, присутствующий в водных экосистемах, создает уникальную среду для грибков и бактерий. Эти микробные сообщества процветают на пластиковых отходах, по сути образуя «микробный риф». В частности, биоразлагаемый пластик может служить источником пищи для этих микробов. Исследователи выявили различные типы грибов, в том числе патогены растений, такие как Fusarium и Neocosmospora, в образцах пластиковых отходов, собранных из различных полимеров на основе нефти.

Потенциал фитопатогенных грибов открывает перспективы для разложения синтетических полимеров. Изучая, как эти грибы извлекают питательные вещества из растений, исследователи могут получить важную информацию об их способности расщеплять пластик.

Хотя идея о том, что грибы спасут планету, может показаться надуманной, замечательные способности грибов разлагать пластик открывают новый взгляд на решение кризиса пластикового загрязнения. Объединив инновационные подходы, такие как черви, питающиеся пластиком, и грибковая деградация, мы можем добиться более устойчивого будущего.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Могут ли грибы полностью уничтожить пластиковые отходы?



Ответ: Хотя некоторые виды грибков могут значительно разлагать пластик, полная ликвидация пластиковых отходов потребует совместных усилий с другими инновационными решениями и сокращения потребления пластика. Вопрос: Есть ли потенциальные недостатки грибкового разложения пластика?



Ответ: Разложение пластика грибками также приводит к выбросу углерода, что способствует увеличению выбросов углекислого газа. Поэтому крайне важно сосредоточиться на сокращении использования пластика и улучшении управления отходами наряду с грибковой деградацией. Вопрос: Как могут работать вместе черви, питающиеся пластиком, и грибы?



Ответ: Черви и грибы, питающиеся пластиком, имеют разные механизмы разложения пластика. Изучая и комбинируя эти подходы, исследователи смогут разработать более эффективные стратегии сокращения пластиковых отходов. Вопрос: Могут ли грибки разлагать все виды пластика?



Ответ: Разные виды грибов могут иметь разную способность разлагать определенные типы пластика. Продолжающиеся исследования направлены на выявление грибов, которые могут эффективно разлагать широкий спектр синтетических полимеров.

источники:

Сиднейский университет: https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2023/10/30/mushrooms-are-eating- Plastic–.html.