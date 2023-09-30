Китайский лидер Оуян Цзыюань выразил сомнение по поводу высадки Индии на Луну

Выдающийся китайский ученый Оуян Цзыюань, известный как «отец-основатель» китайской программы исследования Луны, поставил под сомнение точность недавней мягкой посадки Индии на поверхность Луны. 23 августа индийский «Чандраян-3» успешно приземлился возле южного полюса Луны, но Оуян выразил обеспокоенность по поводу изображения этого достижения.

Оуян утверждает, что место посадки «Чандраян-3» не находилось рядом с южным полюсом Луны, как утверждалось. Он утверждает, что точные координаты южного полюса Луны лежат между 88.5 и 90 градусами, а «Чандраян-3» приземлился на 69 градусах южной широты, что находится в 619 километрах от полярного региона. По его словам, называть это посадкой вблизи южного полюса Луны неверно.

Ричард де Грийс, профессор Университета Маккуори, согласен с оценкой Оуяна, заявляя, что «Чандраяан-3» приземлился за пределами региона южного полюса Луны. НАСА определяет весь полярный регион как расположенный от 80 до 90 градусов южной широты, и согласно этому определению «Чандраян-3» не приземлился в полярном регионе, хотя и достиг более высокой широты, чем предыдущие миссии.

Оуян также сравнивает возможности Индии в освоении космоса с возможностями Китая, подчеркивая достижения Китая в отправке орбитальных аппаратов и спускаемых аппаратов непосредственно на переходную орбиту Земля-Луна. Он утверждает, что у Индии есть ограничения в мощности ракет-носителей, которые не позволяют ей достичь того же результата.

Несмотря на эту критику, стоит признать достижение Индии, которая продвинулась дальше, чем любой другой космический корабль, превзойдя Россию, США и даже сам Китай. Недавняя российская лунная миссия «Луна-25» закончилась катастрофой, а Китай и США также проявили интерес к исследованию южного полюса Луны.

В заключение, хотя и существуют сомнения относительно точности приземления Индии возле южного полюса Луны, это все же впечатляющее достижение в освоении космоса.

источники:

– Газета Science Times

– Китайская академия наук

– Школа математических и физических наук Университета Маккуори в Сиднее.

- НАСА