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Наука

Китайский лидер Оуян Цзыюань выразил сомнение по поводу высадки Индии на Луну

ByВики Ставропулу

сентябрь 30, 2023
Китайский лидер Оуян Цзыюань выразил сомнение по поводу высадки Индии на Луну

Выдающийся китайский ученый Оуян Цзыюань, известный как «отец-основатель» китайской программы исследования Луны, поставил под сомнение точность недавней мягкой посадки Индии на поверхность Луны. 23 августа индийский «Чандраян-3» успешно приземлился возле южного полюса Луны, но Оуян выразил обеспокоенность по поводу изображения этого достижения.

Оуян утверждает, что место посадки «Чандраян-3» не находилось рядом с южным полюсом Луны, как утверждалось. Он утверждает, что точные координаты южного полюса Луны лежат между 88.5 и 90 градусами, а «Чандраян-3» приземлился на 69 градусах южной широты, что находится в 619 километрах от полярного региона. По его словам, называть это посадкой вблизи южного полюса Луны неверно.

Ричард де Грийс, профессор Университета Маккуори, согласен с оценкой Оуяна, заявляя, что «Чандраяан-3» приземлился за пределами региона южного полюса Луны. НАСА определяет весь полярный регион как расположенный от 80 до 90 градусов южной широты, и согласно этому определению «Чандраян-3» не приземлился в полярном регионе, хотя и достиг более высокой широты, чем предыдущие миссии.

Оуян также сравнивает возможности Индии в освоении космоса с возможностями Китая, подчеркивая достижения Китая в отправке орбитальных аппаратов и спускаемых аппаратов непосредственно на переходную орбиту Земля-Луна. Он утверждает, что у Индии есть ограничения в мощности ракет-носителей, которые не позволяют ей достичь того же результата.

Несмотря на эту критику, стоит признать достижение Индии, которая продвинулась дальше, чем любой другой космический корабль, превзойдя Россию, США и даже сам Китай. Недавняя российская лунная миссия «Луна-25» закончилась катастрофой, а Китай и США также проявили интерес к исследованию южного полюса Луны.

В заключение, хотя и существуют сомнения относительно точности приземления Индии возле южного полюса Луны, это все же впечатляющее достижение в освоении космоса.

источники:
– Газета Science Times
– Китайская академия наук
– Школа математических и физических наук Университета Маккуори в Сиднее.
- НАСА

By Вики Ставропулу

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