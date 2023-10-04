Происхождение Биткойна: разоблачено участие АНБ

В сфере криптовалют Биткойн, несомненно, является наиболее известным и широко используемым. Однако вопросы, связанные с его происхождением, вызвали спекуляции, подобные неразрешенным дебатам о происхождении COVID-19. Хотя широко распространено мнение, что Биткойн был изобретен Сатоши Накамото, программистом под псевдонимом, который опубликовал статью с его описанием в 2008 году, прежде чем исчезнуть, теория, циркулирующая в Интернете, предполагает участие Агентства национальной безопасности (АНБ) в его создании.

Эта теория основана на статье, написанной сотрудниками АНБ в 1996 году под названием «Как создать монетный двор: криптография анонимных электронных денег». В документе ссылаются на работу исследователя по имени Тацуаки Окамото, которая, по мнению некоторых, связывает АНБ с созданием Биткойна. Однако эта статья представляет собой всего лишь обзор криптографических идей, которые могут быть реализованы в системах цифровых денежных средств, в отличие от децентрализованной конструкции Биткойна. Схемы, обсуждаемые в статье, полагаются на надзорный орган, что противоречит ненадежной природе Биткойна. Как указывает скептик криптовалюты Дэвид Розенталь, идея о том, что АНБ разработает децентрализованную криптовалюту, которая подрывает функции собственного правительства, неправдоподобна.

Хотя теория причастности АНБ к созданию Биткойна, скорее всего, является просто еще одним заговором, можно провести параллель. В 1997 году выяснилось, что Клиффорд Кокс, математик из GCHQ, британского аналога АНБ, тайно изобрел важнейшую криптографическую технологию, лежащую в основе как Биткойна, так и самого Интернета. Это открытие предшествовало признанию той же технологии группой американских исследователей.

Несмотря на спекуляции и теории заговора, Биткойн продолжает процветать. Несмотря на значительный обвал в прошлом году, его стоимость по-прежнему составляет около 27,500 XNUMX долларов. По мере развития рынка криптовалют происхождение Биткойна может оставаться окутанным тайной, но нельзя отрицать его непреходящую популярность и инновации.

источники:

– «Как заработать монетный двор: криптография анонимных электронных денег» – Исследовательская работа сотрудников АНБ, 1996 г.

– Блог Дэвида Розенталя – «Неправдоподобная теория заговора АНБ и Биткойн».