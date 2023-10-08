Алмазы используются в качестве квантовых симуляторов для изучения сложной квантовой динамики

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе используют алмазы в качестве квантовых симуляторов для изучения сложной квантовой динамики. Бомбардируя алмазы атомами азота, исследователи создают дефекты в кристаллической структуре, которые заполняются электронами, проявляющими квантовые свойства, такие как спин и магнетизм. Эти дефектные алмазы могут служить квантовыми датчиками, которые реагируют на окружающую среду и взаимодействуют друг с другом.

Классические компьютеры не подходят для моделирования квантовых систем из-за экспоненциального роста размеров по мере добавления новых частиц. Однако исследовательская группа продемонстрировала, что можно напрямую моделировать сложную квантовую динамику с помощью управляемой квантовой системы. Команда создала программу моделирования внутри спроектированной квантовой системы и наблюдала за результатами — подход, который был бы практически невозможен с помощью классических компьютеров.

Система на основе алмазов, разработанная исследователями, работает при комнатной температуре, в отличие от других систем квантового моделирования, требующих сверхнизких температур. Команде удалось сохранить стабильность системы, предотвратив термализацию, при которой система поглощает избыточную энергию, в результате чего дефекты теряют свои квантовые характеристики. Быстро управляя системой, команда задерживает термизацию и поддерживает систему в стабильном состоянии.

Эта квантовая система на основе алмаза позволяет физикам изучать взаимодействия между несколькими квантовыми областями одновременно. У него также есть потенциал для создания высокочувствительных квантовых датчиков, поскольку чем дольше квантовая система может сохранять свое квантовое состояние, тем выше ее чувствительность. Команда сотрудничает с другими исследователями из Центра квантовых скачков, чтобы получить представление о различных дисциплинах и изучить возможности улучшения характеристик датчиков, а также изучения квантовых материалов и термодинамики.

Это исследование способствует развитию квантового моделирования и имеет значение для изучения возникающих явлений и новых фаз материи в области квантовой физики.

Ссылка: «Претермализация квази-Флоке в неупорядоченном ансамбле диполярных спинов в алмазе», Гуанхуэй Хэ, Бинтянь Е, Руотянь Гонг, Чжунъюань Лю, Катер В. Марч, Норман Ю. Яо и Чонг Цзу, 27 сентября 2023 г., Physical Review Letters.

DOI: 10.1103 / PhysRevLett.131.130401

источники:

– Physical Review Letters: рецензируемый научный журнал, издаваемый Американским физическим обществом.

– Вашингтонский университет в Сент-Луисе: исследовательское учреждение

– Центр квантовых скачков: поддержал исследовательскую группу в продвижении квантового моделирования.