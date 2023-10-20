Дьявольская комета: огромный небесный гость приближается к Земле

На бескрайних просторах ночного неба запечатлеть захватывающую дух красоту метеорных потоков и редких пролетов комет может стать полезным опытом для наблюдателей за небом. Хотя метеорные дожди могут происходить часто, появление комет — настоящая редкость. Однако, если у вас есть склонность к небесным чудесам, отметьте в своем календаре 2024 год, поскольку огромная комета 12P/Pons-Brooks собирается приблизиться к Земле, что повергнет вас в трепет. Эта колоссальная комета, получившая название «Комета Дьявола» из-за своей уникальной роговой формы, значительно больше, чем гора Эверест.

Согласно отчету Live Science, 21 апреля 2024 года комета 12P/Понс-Брукса подойдет очень близко к Земле. Этот небесный гость размером около 30 километров состоит из криомагмы — смеси льда, пыли и газа. Недавно, 5 и 7 октября, комета взорвалась, обнажив свою характерную пару рогов. Это извержение знаменует собой вторую вспышку с 20 июля после 69-летнего периода покоя. В настоящее время Дьявольская комета движется во внутреннюю часть Солнечной системы и приближается к Солнцу.

Во время близкого приближения комету Дьявола можно будет увидеть невооруженным глазом, хотя использование телескопа улучшит обзор. Важно отметить, что, несмотря на зловещее название, эксперты уверяют, что комета не представляет угрозы для Земли. После встречи с нашей планетой комета продолжит свое путешествие к внешним краям Солнечной системы, оставаясь скрытой от нашего поля зрения до 2095 года.

Открытие 12P/Понса-Брукса, или кометы Дьявола, можно приписать астроному Жану-Луи Понсу, который впервые заметил ее 12 июля 1812 года. Известная своими действующими ледяными вулканами, эта комета входит в число 20 комет, у которых обнаружено продолжающаяся вулканическая деятельность. Некоторые эксперты даже сравнивают его форму со знаменитым космическим кораблем «Тысячелетний сокол» из серии фильмов «Звездные войны».

источники:

– Живая наука