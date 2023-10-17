Массивная «рогатая» комета мчится к Земле

Ученые сделали поразительное открытие, которое может сделать 2020 год еще более апокалиптическим. Колоссальная комета, в три раза превышающая размер горы Эверест, взорвалась и теперь направляется к Земле. Комета, известная как 12P/Понс-Брукса, представляет собой криовулканическую комету, также называемую холодным вулканом. Его диаметр составляет ошеломляющие 18.6 миль, что соответствует размеру небольшого города.

Взрывное событие произошло 5 октября, ознаменовав второе извержение этого межзвездного кубика льда за последние четыре месяца. Британская астрономическая ассоциация обнаружила взрыв, когда заметила, что комета выглядела намного ярче из-за света, отраженного ее комой, то есть облаком газа, окружающим ее ядро.

В результате взрыва на комете образовались «рога», напоминающие по форме рогатое существо или даже космический корабль «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Причину появления этих рогов еще предстоит определить, но эксперты предполагают, что это может быть как-то связано с своеобразной формой ядра кометы.

Несмотря на тревожную траекторию и зловещий внешний вид, непосредственной угрозы со стороны 12P/Pons-Brooks нет. Ожидается, что он достигнет ближайшей точки к Земле в апреле 2024 года и станет видимой невооруженным глазом. После этого он будет катапультирован обратно в Солнечную систему и не вернется до 2095 года.

Эта комета не единственная со взрывной тенденцией. 12P — одна из 20 известных комет с действующими ледяными вулканами. Другим известным примером является извержение 29P/Швассман-Вахманн, у которого недавно произошло крупнейшее извержение за 12 лет, выпустившее в космос около 1 миллиона тонн криомагмы.

Хотя перспектива приближающейся к Земле массивной кометы может показаться тревожной, ученые уверяют нас, что пока нет необходимости паниковать. Это небесное событие предоставляет увлекательную возможность наблюдать и изучать кометы, путешествующие по нашей Солнечной системе.

источники:

– Живая наука

- Наука Таймс

- Архив космической погоды

- SpaceReference.org