Новые фотонные резонаторы на основе чипов обеспечивают рекордно низкие потери УФ-излучения

Ученые совершили значительный прорыв в области УФ-фотоники, создав фотонные резонаторы на основе чипов, которые работают в ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях спектра с рекордно низкими потерями УФ-излучения. Разработка этих резонаторов открывает возможности для создания миниатюрных устройств на основе чипов и достижений в таких областях, как спектроскопическое зондирование, подводная связь и квантовая обработка информации.

УФ-фотоника, хотя и менее изучена по сравнению с телекоммуникационной и видимой фотоникой, имеет решающее значение для доступа к определенным атомным переходам в квантовых вычислениях и возбуждения конкретных флуоресцентных молекул для биохимического зондирования. Недавно разработанные резонаторы закладывают основу для создания фотонных схем, работающих на длинах волн УФ.

Исследователи использовали тонкие пленки оксида алюминия для создания микрорезонаторов, используя процесс атомно-слоевого осаждения (ALD). Оксид алюминия с его высокой запрещенной зоной и прозрачностью для УФ-фотонов оказался идеальным материалом для снижения потерь света. Тщательно оптимизировав конструкцию и методы изготовления, ученые добились низких потерь в УФ-диапазоне.

Микрорезонаторы были изготовлены с использованием процесса травления для создания ребристой волноводной структуры, обеспечивающей ограничение света. Исследователи провели моделирование, чтобы определить оптимальную глубину травления, которая обеспечит баланс между удержанием света и минимизацией потерь на рассеяние.

На основе своих расчетов команда также успешно сконструировала кольцевые резонаторы. Эти кольцевые резонаторы продемонстрировали исключительные показатели качества (добротность) в УФ- и синем диапазонах, что указывает на снижение потерь света. Достижение высокой добротности необходимо для точного контроля длины волны и создания источников ультрафиолетового света, интегрированных в фотонные интегральные схемы.

Открытие фотонных резонаторов на основе чипов с низкими потерями УФ-излучения знаменует собой критический момент для УФ-фотоники. Возможности применения структур, разработанных для телекоммуникаций и видимого диапазона волн, таких как гребенки частот и блокировка инжекции, теперь расширены и на УФ-диапазон. Благодаря использованию КМОП-совместимого оксида алюминия интеграция УФ-фотоники с существующими технологиями становится более осуществимой.

В настоящее время исследовательская группа сосредоточена на улучшении возможности настройки кольцевых резонаторов на основе оксида алюминия на различных длинах волн. Их цель — создать комплексную УФ-систему на основе фотонных интегральных схем с точным контролем длины волны и модуляторами.

Справочник журнала:

Он, С. и др. «Сверхвысокодобротные оптические микрорезонаторы на основе оксида алюминия в УФ и синем диапазонах». Оптика. doi.org/10.1364/OE.492510.

Источник: Издательская группа «Оптика».