Использование диэлектрофореза для выделения циркулирующих опухолевых клеток

В этой статье обсуждается работа Роббин К. Ананд, лауреата премии AES Mid-Career Award, за ее исключительный вклад в область электрофореза и микрофлюидики. Ананд вместе со своей группой разработала методы анализа циркулирующих опухолевых клеток, а также обогащения и разделения химических веществ в каплях воды в масле.

В центре внимания недавней статьи Ананда находится метод диэлектрофореза (DEP) для отбора циркулирующих клеток меланомы (CMC). Преобладающие методы выделения ЦОК основаны на наличии специфических поверхностных антигенов или размера клеток. Однако эти методы не эффективны для редких КМЦ, у которых отсутствуют надежные идентифицирующие поверхностные антигены.

DEP более избирательен, чем один только размер клеток, поскольку он основан на морфологии и составе клеток. Предыдущая работа Ананда продемонстрировала использование DEP в массиве беспроводных биполярных электродов (BPE) для избирательного захвата отдельных клеток. Новые разработки в ее текущих исследованиях включают в себя включение анализов отдельных клеток и электрохимических анализов в устройство с матрицей BPE.

Интересным открытием работы Ананда является изменчивость биофизических свойств лейкоцитов, полученных от пациентов с меланомой. Это открытие предполагает, что критерии отбора циркулирующих клеток меланомы могут быть оптимизированы для каждого образца.

Проблемы в области анализа одиночных клеток включают демонстрацию клинической значимости и признание практикующими врачами. Сотрудничество с врачами имеет решающее значение для определения приоритетности конечных точек анализа и сопоставления данных, полученных с помощью новых методов, с клиническими результатами.

Отзывы, полученные об этой работе, были положительными, с энтузиазмом по поводу ее потенциального влияния на формирование клеточных паттернов и других приложений. Есть вопросы об адаптации подхода к бактериальным клеткам или внеклеточным везикулам и выделении выбранных клеток для последующего анализа.

Будущие шаги в этом исследовании включают разработку методов извлечения и использования ценной биофизической информации, представленной в ответе клетки на электрическое поле.

Быть лауреатом премии AES Mid-Career Award — это честь для Ананда и обязанность поддерживать научное сообщество, особенно студентов и начинающих ученых.

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– Премия AES в середине карьеры. FACSS Аналитическая наука и инновации 2023.

– Чен Х. и др. (2023). Количественная оценка эффективности захвата, чистоты и выделения одиночных клеток при извлечении циркулирующих клеток меланомы из периферической крови с помощью диэлектрофореза. Лабораторный чип, 23(12), 2586-2600.

– Ананд, Р.К. и др. (2015). Отрицательный диэлектрофоретический захват и отталкивание одиночных клеток на биполярном электроде: влияние обогащения и истощения фарадеевских ионов. Варенье. хим. Соц., 137(3), 776-783.

– Ли, М. и др. (2017). Высокопроизводительный селективный захват одиночных циркулирующих опухолевых клеток с помощью диэлектрофореза на беспроводной электродной матрице. Варенье. хим. Соц., 139(26), 8950-8959.