Беспристрастные компьютеры определили причину вымирания динозавров

В ходе давних дебатов ученые обсуждают, было ли вымирание динозавров вызвано массивными извержениями вулканов или воздействием гигантского астероида. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Дартмутского колледжа применили инновационный подход, поручив беспристрастным компьютерам анализировать геологические и климатические данные. Используя метод байесовского инверсионного моделирования и алгоритмы машинного обучения, компьютеры пришли к выводу, что газы, выпущенные из вулкана Декан-Трапс в течение 300,000 XNUMX лет, были ответственны за запуск события вымирания. Устранив человеческую предвзятость, этот объективный подход дает более четкое представление о причине вымирания динозавров.

Влияние бисфенола А на здоровье детей с расстройствами аутистического спектра и СДВГ

Бисфенол А (BPA), химическое соединение, содержащееся в пластиковых бутылках для воды и различных других продуктах, связано с нарушением эндокринной системы. Недавние исследования показали, что дети с расстройством аутистического спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности имеют пониженную способность выводить BPA из своего организма. Хотя оно не является единственной причиной роста числа диагнозов этих состояний, в этом исследовании подчеркиваются потенциальные риски для здоровья, связанные с широким использованием этого химического вещества.

Новая технология направлена ​​против стойких токсинов ПФАС в подземных водах

Токсины ПФАС, часто называемые «вечными химикатами», представляют собой невероятно прочные соединения, которые не разрушаются в окружающей среде. Чтобы решить эту проблему, ученые из Университета штата Огайо разработали метод, использующий ультразвуковую деградацию для ослабления химических связей в этих соединениях. Этот метод перспективен в очистке грунтовых вод, загрязненных ПФАС, и может найти применение в расщеплении фармацевтических препаратов, содержащихся в водопроводной и сточной воде.

Замедленная съемка НАСА дает представление об остатках звезд

НАСА опубликовало захватывающее замедленное видео, снятое космическим телескопом «Хаббл», демонстрирующее останки звезды, взорвавшейся 20,000 XNUMX лет назад. На кадрах видно, как материя сверхновой непрерывно движется в космосе со скоростью полмиллиона миль в час. Это необычное изображение дает ценную информацию о продолжающемся взрыве и динамической природе остатков звезд.

Последствия «утечки честности» для общества

Исследователи обнаружили явление, известное как «утечка честности», при котором люди с честными тенденциями склонны мигрировать из регионов, где распространено мошенничество. Такая модель миграции приводит к снижению качества политического класса, росту доходов и производительности труда в таких регионах. Демографы в Италии использовали фальшивую регистрацию рождения в качестве индикатора региональной честности: люди, которые мигрируют из районов с высоким уровнем мошенничества в районы с низким уровнем мошенничества, с меньшей вероятностью будут обладать фальшивыми свидетельствами о рождении. Это проливает свет на социальные последствия утечки честности.

источники:

Дартмутский колледж – Исследование по определению причины вымирания динозавров

Autism Speaks – Исследование BPA и его влияния на детей с аутизмом и СДВГ

Университет штата Огайо – исследования по разложению токсинов ПФАС.

НАСА – замедленное видео остатков сверхновой звезды

Исследователи социальных наук – Исследование «утечки честности» и ее последствий