Превращение засушливых регионов в поглотители углерода: новый подход к решению проблемы изменения климата

В недавнем обзорном документе, опубликованном в журнале «Тенденции в науке о растениях», группа ученых-растениеведов во главе с Герибертом Хиртом из Университета науки и технологий короля Абдаллы предлагает новаторский метод улавливания углекислого газа и борьбы с изменением климата. Исследователи предлагают превратить засушливые регионы в поглотители углерода без ущерба для потребностей сельского хозяйства или производства продуктов питания.

Поскольку уровень углекислого газа достиг самого высокого уровня за 2 миллиона лет, очевидна необходимость срочного поиска решений, выходящих за рамки сокращения выбросов. Повышение температуры, таяние ледниковых щитов, повышение уровня моря и экстремальные погодные условия угрожают самим основам человеческой цивилизации. Улавливание и хранение CO2, уже присутствующего в атмосфере, имеет жизненно важное значение, и восстановление лесов считается многообещающей стратегией. Однако это часто противоречит сельскохозяйственным требованиям.

Исследователи предлагают вновь озеленить пустыни, восстановив функции экосистем и продвигая секвестрацию углерода в качестве предпочтительной стратегии. Создавая идеальные комбинации растений, почвенных микробов и типов почвы, засушливые экосистемы могут превратиться в эффективные системы улавливания углерода с улучшенным здоровьем почвы, повышенной эффективностью фотосинтеза и большей корневой биомассой. Преимущество освоения засушливых регионов заключается в том, что они не конкурируют с землями, используемыми в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

Засушливые регионы занимают примерно одну треть поверхности суши Земли. Хотя эти районы обычно характеризуются минимальным количеством растительности из-за нехватки воды, некоторые растения приспособились к выживанию в этих суровых условиях. Некоторые используют уникальные методы фотосинтеза, другие имеют специализированную корневую систему, а некоторые производят оксалаты, которые могут превращаться в воду во время засухи.

Исследователи подчеркивают, что оксалатно-карбонатный путь является важнейшим механизмом превращения засушливых земель в поглотители углерода. Почвенные микробы потребляют оксалаты в качестве основного источника углерода, выделяя молекулы карбоната в почву. В богатых кальцием и щелочных почвах эти молекулы реагируют с кальцием, образуя стабильные отложения карбоната кальция. Благодаря этому биогеохимическому процессу примерно один из каждых шестнадцати фотосинтетически закрепленных атомов углерода может быть изолирован в карбонаты.

Чтобы инициировать эту трансформацию, исследователи предлагают создать «острова плодородия» — небольшие очаги возрожденной среды обитания, где растения и микробы смогут процветать и постепенно распространяться, в конечном итоге покрывая растительностью весь засушливый ландшафт.

Хотя потенциал этого метода многообещающий, существуют проблемы, которые необходимо преодолеть. Медленный рост растений в засушливых условиях может ограничить темпы связывания углерода. Кроме того, принятие и эффективность этого подхода зависят от приверженности и поддержки стран с засушливыми регионами.

Озеленение засушливых земель могло бы не только изолировать огромное количество углерода, но также восстановить экосистемы и вдохнуть жизнь в некоторые из самых бесплодных мест на Земле. Поскольку мировое сообщество ищет эффективные решения климатического кризиса, этот инновационный подход предлагает луч надежды и потенциал для устойчивого будущего.

источники:

– Авторский доклад: Тенденции в науке о растениях, Hirt et al. (2022)