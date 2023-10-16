Пустыня Сахара, известная своими суровыми условиями, когда-то была домом древней Гарамантийской империи. Эта цивилизация процветала благодаря доступу к скрытым подземным водам. Однако нерациональное использование этого ресурса привело к его истощению и, в конечном итоге, к упадку империи. Эти мероприятия подчеркивают исключительную важность устойчивого управления подземными водами.

Новое исследование, представленное на встрече GSA Connects 2023 Геологического общества Америки, проливает свет на то, как Гарамантийская империя использовала подземные воды для поддержания своего общества. Факторы окружающей среды, такие как наличие подземных источников воды, позволили им процветать почти тысячелетие.

Пустыня Сахара превратилась в более зеленую среду между 11,000 5,000 и XNUMX XNUMX лет назад из-за муссонных дождей. Это обеспечило ресурсы поверхностных вод, которые поддерживали цивилизации. Однако, когда эти дожди прекратились, Сахара снова превратилась в пустыню, в результате чего большинство цивилизаций покинули этот регион. Однако гараманты остались. Несмотря на то, что гараманты проживали в сверхзасушливой пустыне, они могли рассчитывать на обширный водоносный горизонт из песчаника, потенциально один из крупнейших в мире.

Гараманты получили знания из Персии через верблюжьи торговые пути о том, как добывать подземные воды. Они использовали технику, известную как «фоггара» или «канат». Это включало строительство наклонного туннеля на склоне холма, чуть ниже уровня грунтовых вод. Затем грунтовые воды будут течь через туннель для орошения. В период пиковой активности гараманты построили около 750 км подземных туннелей и шахт.

Объединив археологические исследования с гидрологическим анализом, такие исследователи, как Фрэнк Шварц, получили представление о гидрогеологии Гарамантов. Несмотря на отсутствие ежегодного пополнения вод, уникальный рельеф, геология и условия стока создали идеальные условия для добычи подземных вод с использованием технологии «фоггара». Однако гараманты столкнулись с трудностями, когда уровень грунтовых вод упал ниже туннелей фоггара, что привело к их падению.

Эта древняя цивилизация служит предостережением для современного мира. Растущая распространенность экстремальных условий окружающей среды и неустойчивое использование подземных вод создают серьезные проблемы. Такие страны, как Иран, уже испытывают аналогичные проблемы. Кроме того, такие примеры, как чрезмерное использование подземных вод в Калифорнии, подчеркивают необходимость устойчивых методов управления. Истощение запасов подземных вод может иметь серьезные последствия при отсутствии их пополнения, что в конечном итоге приведет к коллапсу общества.

Ссылки:

– «Жизнь в экстремальных условиях: гидрологическая случайность и гарамантийская империя пустыни Сахара» Фрэнка Шварца, Мотому Ибараки и Ганмин Лю. GSA Connects 2023. [DOI: 10.1130/abs/2023AM-391971]