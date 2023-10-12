Влияние экстремальных ливней на морфологию откосов в засушливых районах

В этой статье исследуется реакция эрозионных систем на изменения режима выпадения осадков в контексте меняющегося климата. В частности, основное внимание уделяется откосам пустыни, представляющим собой длинные скалы, образовавшиеся в результате тектонической активности, и их чувствительности к редким дождям.

Исследование, проведенное Шмиловицем и соавт. стремится понять влияние различных показателей осадков, включая интенсивность, частоту и среднегодовое количество осадков, на эрозию откоса в засушливом регионе Израиля. Исследователи используют уменьшенную климатическую модель для оценки характера и распределения осадков вдоль откоса.

Интересно, что исследование выявило противоречивое наблюдение: в более засушливых регионах наблюдается больше признаков эрозии. Это наблюдение можно объяснить более сильными штормами, возникающими в более засушливых регионах. Эти интенсивные штормы создают больший наземный поток, который может переносить относительно грубый материал откосов.

Исследование подчеркивает значение изменчивости климата в стимулировании эрозионных процессов в засушливых регионах. Это подчеркивает, как сильные ливни, несмотря на их редкость, могут оказать существенное влияние на морфологию откосов.

Это исследование способствует нашему пониманию сложных взаимосвязей между изменением климата, характером осадков и геоморфологическими процессами. Изучая конкретные примеры, такие как откосы пустынь, исследователи могут получить представление о том, как эрозия реагирует на изменения окружающей среды.

Определения:

– Эрозионные системы: относятся к процессам и формам рельефа, связанным с износом и удалением горных пород, почвы или других материалов с поверхности Земли.

– Откос: крутой склон или длинный утес, обычно образующийся в результате движения земной коры или эрозии.

– Геоморфология: научное исследование происхождения и эволюции форм рельефа Земли, включая горы, долины и прибрежные объекты.

Источник: Шмиловиц Ю., Марра Ф., Энзель Ю., Морин Э., Армон М., Матмон А. и др. (2023). Влияние сильных ливней на морфологию откосов в засушливых районах: данные из центральной пустыни Негев. Журнал геофизических исследований: Поверхность Земли, 128, e2023JF007093.