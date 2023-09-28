Бревенчатые ульи: предоставление домов для пчел в ирландских кампусах

Мик Верспуй, опытный лесник, внимательно следил за прогнозами погоды на случай равноденственных штормов в Ирландии. Его причина? Он переделывает упавшие деревья в бревенчатые ульи, которые служат домом для роящихся пчел. Эти ульи завоевали популярность по всей стране: на сегодняшний день их установлено около 500.

Недавно Университет Голуэя пригласил Верспуиджа установить улей в их кампусе. Этот улей, сделанный из сосны обыкновенной и снабженный для защиты тростниковым колпаком, вызвал значительный интерес. Это первый бревенчатый улей на территории кампуса третьего уровня в Ирландии, он был построен по заказу профессора Грейс МакКормак с факультета зоологии университета в рамках программы изучения биоразнообразия колледжа.

Профессор МакКормак и ее коллеги проводят обширные исследования местных черных пчел или диких ирландских медоносных пчел в сотрудничестве с Обществом коренных ирландских медоносных пчел и Федерацией ассоциации ирландских пчеловодов. Гибридизация чужеродных пчел с ирландскими дикими медоносными пчелами вызывает обеспокоенность, что приводит к призывам к полному запрету импорта. Исследование профессора МакКормака предоставит научные данные, позволяющие определить, необходим ли такой запрет.

Бревенчатые ульи производства Verspuij хорошо изолированы и покрыты пчелиной семьей прополисом, обеспечивающим защиту от вирусов, грибков и бактерий. Хотя ульи в основном заселены дикими ирландскими видами, в некоторых случаях также обнаруживаются импортированные пчелы, которых Верспуй удаляет и заменяет маткой местного вида. Населенность улья зависит от различных факторов, в том числе от местоположения, близости к другим колониям и погодных условий.

По словам Верспуйя, этот год не был удачным для пчел в Инишоуэне: было замечено всего 12 роев по сравнению со 130 в предыдущем году. Профессор МакКормак и ее команда считают, что погода может быть фактором, способствующим этому. Пчелы чувствительны к изменению климата, и плохие погодные условия этим летом, возможно, повлияли на их поведение.

Интерес Верспуи к пчелам возрос, когда он занялся органическим сельским хозяйством и поступил на курсы пчеловодства. Он начал строить ульи в 2017 году, опираясь на свой опыт работы в лесном хозяйстве и хирургии деревьев. Верспуй сконструировал ульи различных конструкций, в том числе прикрепленные к деревьям и приподнятые ульи на ножках.

Хотя ульи служат временной мерой, Верспуй надеется, что они повысят осведомленность о важности управления лесами и ландшафтами. Чем больше лесных массивов, тем меньше потребуется бревенчатых ульев, поскольку для пчел будут доступны естественные места гнездования.

источники:

– [Изменение климата создает огромные проблемы для наших пчел]

– [Пара из Уиклоу из единственного в мире приюта для диких пчел: «Они в беде»]