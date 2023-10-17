Выход в открытый космос на Международной космической станции отложен из-за утечки охлаждающей жидкости

Из-за утечки охлаждающей жидкости из резервного радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» Международной космической станции запланированный выход в открытый космос отложен до конца этого года. Утечка охлаждающей жидкости, обнаруженная 9 октября, остановлена, но инженерам нужно больше времени, чтобы проанализировать ситуацию и предотвратить попадание каких-либо следов во внутренние системы.

Хотя охлаждающая жидкость не токсична и не опасна для экипажа, специалисты работают над предотвращением деградации оборудования. Задержка выхода в открытый космос не влияет на работу космической станции. Вместо этого на 30 октября запланирован еще один выход в открытый космос. Во время выхода в открытый космос астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели будут выполнять различные ремонтные работы, такие как удаление неисправного блока электроники и замена узла подшипника поворотного механизма.

Этот выход в открытый космос станет первым для обоих астронавтов. В дополнение к этому, Лорал О'Хара и астронавт ЕКА Андреас Могенсен позднее в этом году проведут выход в открытый космос, известный как US Spacewalk 90. ​​Эта миссия будет включать сбор образцов снаружи космической станции для анализа на наличие микроорганизмов. Они также заменят камеру высокого разрешения и проведут техническое обслуживание перед будущими выходами в открытый космос.

Кроме того, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб по-прежнему планируют выйти в открытый космос 25 октября. Их миссия включает в себя установку синтетической радиолокационной системы связи и развертывание наноспутника для тестирования технологии солнечных парусов. Дополнительно они осмотрят и сфотографируют протекший резервный радиатор на модуле «Наука».

Члены экипажа 70-й экспедиции были заняты подготовкой к выходам в открытый космос, выполняя различные задачи, такие как обслуживание скафандров и проведение грузовых операций. Эта подготовка подчеркивает проблемы и важность обслуживания и проведения операций на Международной космической станции.

источники:

- НАСА