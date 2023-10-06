Астронавт Жасмин Могбели беседует с учениками дублинской школы с Международной космической станции

Международная космическая станция (МКС) недавно отметила свое 25-летие на орбите вокруг Земли. Поскольку это продолжает вызывать трепет, группа учеников начальной школы Дублина получила уникальную возможность пообщаться с ведущим астронавтом экипажа-7 Жасмин Могбели из НАСА. 11-минутный разговор проходил по любительскому радио, во время которого ученики задавали Могбели ряд вопросов о жизни в космосе.

Во время прямой трансляции студенты задавали увлекательные и быстрые вопросы, например, по-другому ли видят космонавты в космосе и что представляет собой взлет. Могбели рассказала, что на МКС ей чаще снится космос, и что взлет оказался более плавным, чем она ожидала. Что касается еды, то на МКС доставляют некоторые фрукты, но их нужно съесть быстро. Любимая еда Могбели — говяжья котлета с цельнозерновым хлебом, а самая нелюбимая — маринованная свекла.

Чтобы обеспечить радиосвязь Земля-космос, Дублинский технический университет создал на своей территории временную станцию. Арисс, радиолюбитель программы Международной космической станции, вел беседу. Национальный координатор Ariss Саймус МакКейг заранее проинформировал студентов, подчеркнув проблемы с парковкой МКС из-за постоянного прибытия и отправления других космических кораблей. Он подчеркнул, что студенты живут в эпоху, когда стать космонавтом вполне возможно.

Crew-7 — это многонациональная команда, служащая маяком глобального сотрудничества в нестабильные времена. Маккейг похвалил учителей за их поддержку в достижении успеха миссии. Потрескивающие статические звуки создали некоторые технические проблемы, но после четырех попыток Могбели наконец ответил: «Теперь ты у меня есть, громко и ясно».

Могбели поделился информацией о жизни на МКС. Она отметила, что приспособиться к космической среде на удивление легко, а стресс и тревога обычно не вызывают серьезных проблем. Частое вращение вокруг Земли нарушает режим сна, но экипаж настраивает освещение на МКС так, чтобы имитировать дневное и ночное время.

Один из учеников спросил о возможности взять с собой на МКС домашнее животное. Могбели объяснил, что в прошлом в космос отправляли обезьян и собак, и, возможно, с некоторыми изменениями можно будет доставить животных на борт МКС.

Учащиеся были поражены, узнав, что МКС требует частого обслуживания из-за 25-летнего опыта эксплуатации. Хотя один студент выразил неуверенность в том, что станет ученым, он получил огромное удовольствие от редкого опыта взаимодействия с космическим кораблем.

Разговор закончился тем, что Надин Хобан из школы Sacred Heart спросила Могбели, как она поддерживает связь со своей семьей. Могбели объяснила, что она может использовать IP-телефон и спутниковые сети для видеочата с ними раз в неделю. Утрату связи с МКС отметили аплодисментами и аплодисментами.

Эта уникальная возможность для школьников Дублина стала частью Недели космоса Дублинского технического университета — инициативы, направленной на стимулирование интереса молодых людей к науке, технологиям, инженерному делу, искусству и математике посредством мероприятий, связанных с космосом и космическими путешествиями.

источники:

- https://www.irishtimes.com/news/science/dublin-pupils-chat-with-astronaut-jasmin-moghbeli-from-international-space-station-1.4694550