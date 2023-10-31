Новые открытия в предсказании структуры белка с помощью AlphaFold 3

DeepMind, ведущая исследовательская лаборатория в области искусственного интеллекта, почти пять лет назад произвела фурор, представив AlphaFold, систему искусственного интеллекта, способную точно предсказывать белковые структуры в организме человека. С тех пор DeepMind добилась значительных успехов и в 2 году выпустила обновленную версию под названием AlphaFold 2020. Продолжая свою новаторскую работу, DeepMind теперь представила AlphaFold 3, которая может генерировать прогнозы практически для всех молекул в банке данных белков.

Банк данных белков — это крупнейшая в мире база данных биологических молекул открытого доступа. Благодаря расширенным возможностям AlphaFold 3 компания Isomorphic Labs, дочерняя компания DeepMind, занимающаяся разработкой лекарств, уже использует эту модель для разработки терапевтических лекарств. Описывая различные молекулярные структуры, которые играют решающую роль в лечении заболеваний, AlphaFold 3 помогает идентифицировать и создавать новые молекулы, которые потенциально могут стать лекарствами.

Что отличает AlphaFold 3, так это его способность предсказывать не только структуры белков, но также структуры лигандов, нуклеиновых кислот и посттрансляционные модификации. Лиганды — это молекулы, которые связываются с белками-рецепторами и влияют на клеточную связь, а нуклеиновые кислоты несут генетическую информацию. Кроме того, посттрансляционные модификации — это химические изменения, которые происходят после образования белка.

Эта революционная система искусственного интеллекта оказывается ценным инструментом в разработке лекарств. Традиционно фармацевтические исследователи полагаются на методы стыковки, чтобы понять взаимодействие между белками и лигандами. Эти методы требуют ввода эталонной структуры белка и предполагаемого положения связывания лиганда. Однако AlphaFold 3 устраняет необходимость в справочной структуре или предлагаемом положении. Он может предсказывать структуры белков, которые ранее не были охарактеризованы, и моделировать взаимодействие белков и нуклеиновых кислот с другими молекулами. Этот уровень моделирования в настоящее время невозможен при существующих методах стыковки.

DeepMind признает, что в AlphaFold 3 все еще есть области для улучшения. В официальном документе, описывающем ее сильные и слабые стороны, исследователи отметили, что система не способна предсказать структуру молекул РНК, которые несут инструкции по синтезу белка в организме. Однако текущие усилия DeepMind и Isomorphic Labs направлены на устранение этого ограничения и дальнейшее расширение возможностей системы.

Развитие и прогресс AlphaFold 3 подчеркивают огромный потенциал ИИ в продвижении научного понимания сложных молекулярных механизмов человеческого тела. Поскольку DeepMind продолжает свою работу, исследователи ожидают еще больших достижений в предсказании структуры белков и открытии лекарств.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое AlphaFold 3?

AlphaFold 3 — это система искусственного интеллекта, разработанная DeepMind, которая может точно предсказывать структуры белков, лигандов, нуклеиновых кислот и посттрансляционные модификации.

2. Как AlphaFold 3 помогает в разработке лекарств?

Прогнозы AlphaFold 3 помогают идентифицировать и создавать новые молекулы, которые потенциально могут стать лекарствами.

3. Какие методы стыковки?

Методы стыковки — это компьютерное моделирование, используемое фармацевтическими исследователями для понимания взаимодействия между белками и лигандами.

4. Чем AlphaFold 3 отличается от традиционных методов стыковки?

В отличие от методов стыковки, AlphaFold 3 не требует эталонной структуры белка или предполагаемого положения связывания. Он может предсказывать ранее неизведанные белки и моделировать взаимодействия с другими молекулами.

5. Каковы ограничения AlphaFold 3?

Хотя AlphaFold 3 превосходно предсказывает структуры белков и лигандов, он не справляется с предсказанием структур молекул РНК.