Прогнозирование белковых структур: AlphaFold от DeepMind совершает революцию в открытии лекарств

После революционного выпуска AlphaFold, системы искусственного интеллекта, разработанной DeepMind, в 2016 году, в 2 году дебютировала последняя версия AlphaFold 2020. Однако инновации DeepMind на этом не закончились. Сегодня DeepMind объявила о выпуске преемника AlphaFold 2, который может похвастаться новыми и расширенными возможностями, которые могут совершить революцию в открытии лекарств.

Последняя версия AlphaFold позволяет генерировать прогнозы практически для всех молекул в Банке данных белков, крупнейшей в мире базе данных биологических молекул с открытым доступом. Isomorphic Labs, дочерняя компания DeepMind, занимающаяся разработкой лекарств, уже использует эту передовую модель для разработки терапевтических лекарств. Новая модель AlphaFold, характеризующая различные молекулярные структуры, имеющие решающее значение для лечения заболеваний, направлена ​​на ускорение разработки новых и эффективных лекарств.

Что отличает новый AlphaFold, так это его расширенные возможности, выходящие за рамки прогнозирования белков. DeepMind утверждает, что эта модель может точно предсказывать структуры лигандов — молекул, которые связываются с белками-рецепторами и вызывают изменения в клеточной коммуникации. Кроме того, он может предсказывать структуры нуклеиновых кислот, которые содержат жизненно важную генетическую информацию, а также посттрансляционные модификации, которые включают химические изменения, происходящие после создания белка.

Прогнозирование белково-лигандных структур имеет жизненно важное значение для открытия лекарств, поскольку оно позволяет ученым идентифицировать и разрабатывать потенциально мощные молекулы с терапевтическими свойствами. Традиционно фармацевтические исследователи полагаются на методы стыковки, которые включают моделирование взаимодействия белков и лигандов. Эти методы требуют эталонных белковых структур и предполагаемых положений связывания лигандов. Однако с последней версией AlphaFold отпадает необходимость в эталонной структуре белка или предполагаемом положении. Модель может предсказывать структуры белков, которые еще не были тщательно охарактеризованы, и моделировать их взаимодействие с другими молекулами. Этот уровень моделирования превосходит возможности современных методов стыковки.

DeepMind подчеркивает, что их последняя модель демонстрирует значительные достижения в прогнозировании связывания антител, что является важной областью для открытия лекарств. Потенциал искусственного интеллекта для улучшения нашего понимания сложных молекулярных механизмов человеческого тела наглядно демонстрируется замечательными характеристиками нового AlphaFold.

Несмотря на свои замечательные возможности, последняя версия AlphaFold не идеальна. В подробном техническом документе исследователи DeepMind и Isomorphic Labs признают, что система имеет ограничения при прогнозировании структур молекул РНК. Молекулы РНК играют жизненно важную роль в передаче инструкций по синтезу белка в организме. Однако очевидно, что и DeepMind, и Isomorphic Labs активно работают над устранением этого ограничения и дальнейшим усовершенствованием своей системы искусственного интеллекта.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое AlphaFold?

Ответ: AlphaFold — это система искусственного интеллекта, разработанная DeepMind, которая точно предсказывает структуры белков в организме человека.

Вопрос: Как AlphaFold помогает в разработке лекарств?

Ответ: Точно предсказывая структуру белка и взаимодействие с лигандами, AlphaFold помогает идентифицировать и разрабатывать новые молекулы для потенциальных лекарств.

Вопрос: Что такое лиганды?

Ответ: Лиганды — это молекулы, которые связываются с белками-рецепторами и влияют на клеточную связь.

Вопрос: Что такое нуклеиновые кислоты?

Ответ: Нуклеиновые кислоты — это молекулы, содержащие генетическую информацию, необходимую для различных биологических процессов.

Вопрос: Чем AlphaFold отличается от методов стыковки?

Ответ: AlphaFold может предсказывать белковые структуры без необходимости использования эталонной структуры или предполагаемых положений связывания, что превосходит возможности современных методов стыковки.

Вопрос: Каковы текущие ограничения AlphaFold?

Ответ: AlphaFold все еще сталкивается с проблемами точного предсказания структуры молекул РНК, которые играют жизненно важную роль в синтезе белка.