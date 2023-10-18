Может ли ИИ помочь справиться с изменением климата?

По мнению Симса Уизерспуна, руководителя по борьбе с изменением климата в DeepMind, лаборатории искусственного интеллекта Google, искусственный интеллект (ИИ) может сыграть значительную роль в решении проблем, связанных с изменением климата. В интервью перед выступлением на WIRED Impact Уизерспун обсудила три способа, которыми ИИ может внести свой вклад в решение этой глобальной проблемы.

Первый путь — через способность ИИ улучшать прогнозирование и мониторинг изменения климата. Например, синоптики Метеорологического бюро сочли работу DeepMind по прогнозированию текущей погоды более точной, чем другие методы. Благодаря более точным моделям ИИ может помочь нам лучше понять изменение климата и его последствия.

Второй путь — оптимизация существующих систем и инфраструктуры. Невозможно в одночасье заменить все существующие системы экологически чистыми технологиями. Таким образом, ИИ можно использовать для оптимизации существующих систем, делая их более эффективными и устойчивыми.

Третий способ, которым ИИ может внести свой вклад, — это содействие развитию новых «зеленых» технологий. Используя возможности искусственного интеллекта, ученые и исследователи могут ускорить поиск и внедрение инновационных решений для борьбы с изменением климата.

В целом, ИИ потенциально может стать мощным инструментом в решении проблемы изменения климата. Это может улучшить наше понимание проблемы, оптимизировать существующую инфраструктуру и стимулировать разработку новых устойчивых решений. Поскольку технологии продолжают развиваться, крайне важно исследовать и использовать потенциал ИИ для создания более устойчивого будущего.

Определения:

– Искусственный интеллект (ИИ): моделирование процессов человеческого интеллекта с помощью машин, особенно компьютерных систем.

– Изменение климата: долгосрочное изменение температуры и типичных погодных условий в определенном месте.

– Оптимизация: действие по наилучшему или наиболее эффективному использованию ситуации или ресурса.

– Зеленые технологии: технологии, которые являются экологически чистыми и устойчивыми.

источники:

– ПРОВОДНОЙ: (исходная статья)