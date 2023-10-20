В Индийском океане обнаружено самое глубокое свидетельство обесцвечивания коралловых рифов

Ученые сделали революционное открытие в Индийском океане, обнаружив самое глубокое из когда-либо зарегистрированных свидетельств обесцвечивания коралловых рифов. Эти доказательства, обнаруженные на глубине более 90 метров, имеют важное значение, поскольку они показывают серьезность ущерба, нанесенного коралловым рифам, которые необходимы для здоровья экосистемы океана.

Опубликованное в журнале Nature Communications исследование, проведенное исследователями из Плимутского университета, показало, что участки коралловых рифов, расположенные более чем на 90 метров ниже поверхности Индийского океана, подверглись сильному обесцвечиванию, при этом в определенных регионах пострадало до 80 процентов рифов. . Этот ущерб можно объяснить 30-процентным повышением температуры моря в Индийском океане.

Удивительные результаты противоречат предыдущему убеждению, что более глубокие кораллы более устойчивы к потеплению океана. Доктор Фил Хосегуд, ведущий исследователь исследования, выразил свое удивление, заявив: «Рифы на одинаковых глубинах по всему миру, вероятно, подвергаются риску из-за аналогичных климатических изменений».

Исследователи использовали подводных роботов и океанографические данные, полученные со спутников, во время изучения центральной части Индийского океана. Во время исследовательского круиза в ноябре 2019 года они наблюдали первые признаки обесцвечивания кораллов на более глубоких рифах с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением, оснащенных камерами. Это обесцвечивание было вызвано углублением термоклина, слоя, в котором температура быстро меняется с глубиной, что связано с региональными климатическими моделями, подобными Эль-Ниньо, которые еще больше усилились из-за климатического кризиса.

Хотя в некоторых частях пострадавшего рифа в период с 2020 по 2022 год наблюдаются признаки восстановления, ученые подчеркивают неотложность усиления усилий по мониторингу в глубоком океане. Мезофотические кораллы, которые должны были компенсировать ущерб мелководным кораллам, также оказались уязвимыми.

По данным правительства Индии, за последние несколько десятилетий в тропической зоне Индийского океана произошло значительное усиление потепления океана: среднее повышение температуры поверхности моря (SST) составило около 1 градуса Цельсия с 1951 по 2015 год. Это потепление происходит со скоростью 0.15 градуса Цельсия за десятилетие.

Это открытие подчеркивает необходимость немедленных действий по решению проблемы изменения климата и защите коралловых рифов во всем мире. Необходимо активизировать усилия по мониторингу, чтобы понять масштабы ущерба и разработать эффективные стратегии сохранения этих уязвимых экосистем.

источники:

– Природные коммуникации (исследование)

– Университет Плимута (исследовательский институт)

- Данные правительства Индии