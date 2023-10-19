В Индийском океане обнаружено самое глубокое из известных свидетельств обесцвечивания коралловых рифов

Новое исследование, проведенное учеными из Плимутского университета, выявило самые глубокие из известных свидетельств обесцвечивания кораллов на коралловом рифе, который находится почти на глубине 300 футов под поверхностью Индийского океана. Обесцвечивание кораллов происходит, когда стрессовые факторы, такие как изменения температуры, питательных веществ или света, заставляют кораллы вытеснять водоросли зооксантеллы, живущие в их тканях, в результате чего они становятся белыми. Наиболее распространенной причиной обесцвечивания кораллов является повышение температуры океана из-за изменения климата.

Раньше считалось, что мезофотические коралловые экосистемы, обитающие в более глубоких и прохладных водах, служат убежищем для мелководных рифов. Однако исследование выявило ограниченную связь между этими экосистемами и мелководными кораллами, что подчеркивает необходимость понимания их восприимчивости к потеплению океанов. Обесцвечивание в центральной части Индийского океана было связано с диполем Индийского океана, который вызвал повышение температуры океана на 30% и повредил 80% коралловых рифов на глубинах, которые, как считается, устойчивы к потеплению.

Доктор Филип Хосегуд, соавтор исследования, выразил удивление по поводу результатов, заявив, что более глубокие кораллы считаются устойчивыми к потеплению океана из-за более прохладных вод, в которых они обитают. Однако это исследование показывает, что более глубокие рифы также подвержены риску изменения климата.

Исследование под названием «Мезофотическое обесцвечивание кораллов, связанное с изменениями глубины термоклина», было опубликовано в журнале Nature Communications. Исследователи из Плимутского университета уже более десяти лет проводят исследования в центральной части Индийского океана. Во время своих исследовательских круизов они используют комбинацию спутниковых данных, мониторинга на месте и подводных роботов для сбора информации об океанографии и биоразнообразии региона.

Исследователи обнаружили доказательства повреждения кораллов во время исследовательского круиза в ноябре 2019 года. Подводные аппараты с дистанционным управлением и камерами наблюдения сделали снимки обесцвеченных кораллов, в то время как на мелководных рифах не было обнаружено никаких признаков обесцвечивания. Дальнейший анализ данных, собранных во время круиза, а также спутниковой информации о температуре океана, показал, что обесцвечивание было вызвано углублением термоклина, что связано с изменением климата, усиливающим естественные циклы изменчивости.

Исследование подчеркивает уязвимость мезофотических коралловых экосистем к тепловому стрессу и подчеркивает важность мониторинга глубоководного морского дна океана. Восстановление больших частей рифа после обесцвечивания показывает, что мезофотные кораллы имеют потенциал для восстановления, но также вызывает обеспокоенность по поводу влияния будущих событий обесцвечивания на смертность кораллов и потерю биоразнообразия.

Исследователи пришли к выводу, что расширение нашего понимания воздействия изменения климата на глубоководные кораллы имеет решающее значение, поскольку эти экосистемы остаются в значительной степени недостаточно изученными. Совместное влияние Эль-Ниньо и диполя Индийского океана усугубляет последствия, ощущаемые в регионе, подчеркивая необходимость дальнейших исследований и усилий по сохранению для защиты этих критически важных мест обитания.

источники:

– Плимутский университет: (URL-адрес не указан)

– EcoWatch: (URL-адрес не указан)