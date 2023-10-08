Команда астроматериалов НАСА извлекла бонусные частицы Бенну из OSIRIS-REx

Команда по хранению астроматериалов в Космическом центре имени Джонсона НАСА успешно извлекла и перевернула TAGSAM (механизм отбора проб «прикосновение и движение») из палубы авионики научного контейнера космического корабля OSIRIS-REx. Кроме того, команда добилась прогресса в разборке и обнаружении основного образца астероида внутри головы TAGSAM.

Ученые-кураторы сняли 14 круглых свидетельских пластин с верхней части головы TAGSAM, которые использовались для наблюдения за внутренними условиями космического корабля во время миссии. Тщательно собрав всю оставшуюся пыль, команда сняла головку TAGSAM и получила первую возможность осмотреть 24 поверхностные контактные площадки в нижней части головки и рассмотреть образец астероида под головкой коллектора.

Поверхностные контактные площадки на голове улавливали мелкозернистые камни и пыль непосредственно из поверхностного слоя астероида Бенну, когда сборщик проб вошел в контакт с ним в октябре 2020 года. Эти материалы позволят получить уникальные образцы, которые прольют свет на условия на поверхности астероида Бенну. Поверхность Бенну. Материал астероида на кольце захвата и внутри него, которое служило надежной базой для TAGSAM, также был получен в результате сбора образцов. Собранные образцы предоставят ценную информацию о геологической истории Бенну, истории его воздействия и значении для оценки воздействия астероида.

Изображения основной выборки и результаты раннего анализа будут представлены во время мероприятия НАСА в среду, 11 октября. Эти результаты будут способствовать лучшему пониманию того, как формируются планеты, происхождение жизни и характеристики околоземных астероидов.

Источник: НАСА