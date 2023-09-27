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Аэрофотосъемка выявила долгосрочное снижение численности дюгоней вдоль Большого Барьерного рифа

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Аэрофотосъемка выявила долгосрочное снижение численности дюгоней вдоль Большого Барьерного рифа

Недавнее воздушное исследование, проведенное исследователями из Университета Джеймса Кука, показало явное и последовательное снижение численности дюгоней на значительной части Большого Барьерного рифа. Эта долгосрочная программа мониторинга, проводимая каждые пять лет, начиная с 1980-х годов, дает ценную информацию о тенденциях численности этого уязвимого вида.

Исследование, проведенное в ноябре, подтвердило долгосрочное сокращение популяции дюгоней на участке береговой линии протяженностью около 1200 км, от юга Мишн-Бич до Бандаберга. По оценкам исследователей, ежегодные потери этого травоядного морского млекопитающего, известного как «морская корова», с 2.3 года составляют около 2005 процента.

Такое сокращение численности дюгоней вызывает беспокойство, особенно если учесть, что на Большом Барьерном рифе обитает одна из крупнейших популяций дюгоней в мире. Их места нагула на лугах, заросших водорослями, внесены в список объектов Всемирного наследия региона. Особую тревогу вызывает сокращение численности популяций дюгоней в южной части Большого Барьерного рифа: в районе Гладстона замечено лишь две пары мать-детеныш.

Исследование также выявило значительное сокращение популяции дюгоней в Херви-Бей, которое, по оценкам, составляет 5.7 процента в год, начиная с 2005 года. Однако на эту оценку могло повлиять сильное наводнение в прошлом году, которое привело к исчезновению морских водорослей в этом районе. Есть надежда, что морская трава начнет восстанавливаться, поскольку есть многообещающие первые признаки регенерации.

Сокращение численности дюгоней подчеркивает безотлагательность устранения ключевых угроз их среде обитания, включая плохое качество воды и изменение климата. Исследователи подчеркивают необходимость защиты лугов, заросших водорослями, особенно тех, которые расположены на более глубоких водах. Понимание и сохранение этих мест обитания имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного выживания популяции дюгоней.

Федеральное правительство поддерживает работу по аэрофотосъемке, признавая ее важность для мониторинга и защиты этого уязвимого вида и его среды обитания. Дополнительное финансирование было выделено на дальнейшие исследования в Херви-Бей в следующем году, чтобы отслеживать восстановление дюгоней в этом районе.

В целом результаты исследования служат напоминанием об острой необходимости природоохранных усилий по защите популяции дюгоней и хрупкой экосистемы Большого Барьерного рифа.

источники:
– Университет Джеймса Кука
– ААП 2023 г.

By Мамфо Брешиа

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