Недавнее воздушное исследование, проведенное исследователями из Университета Джеймса Кука, показало явное и последовательное снижение численности дюгоней на значительной части Большого Барьерного рифа. Эта долгосрочная программа мониторинга, проводимая каждые пять лет, начиная с 1980-х годов, дает ценную информацию о тенденциях численности этого уязвимого вида.

Исследование, проведенное в ноябре, подтвердило долгосрочное сокращение популяции дюгоней на участке береговой линии протяженностью около 1200 км, от юга Мишн-Бич до Бандаберга. По оценкам исследователей, ежегодные потери этого травоядного морского млекопитающего, известного как «морская корова», с 2.3 года составляют около 2005 процента.

Такое сокращение численности дюгоней вызывает беспокойство, особенно если учесть, что на Большом Барьерном рифе обитает одна из крупнейших популяций дюгоней в мире. Их места нагула на лугах, заросших водорослями, внесены в список объектов Всемирного наследия региона. Особую тревогу вызывает сокращение численности популяций дюгоней в южной части Большого Барьерного рифа: в районе Гладстона замечено лишь две пары мать-детеныш.

Исследование также выявило значительное сокращение популяции дюгоней в Херви-Бей, которое, по оценкам, составляет 5.7 процента в год, начиная с 2005 года. Однако на эту оценку могло повлиять сильное наводнение в прошлом году, которое привело к исчезновению морских водорослей в этом районе. Есть надежда, что морская трава начнет восстанавливаться, поскольку есть многообещающие первые признаки регенерации.

Сокращение численности дюгоней подчеркивает безотлагательность устранения ключевых угроз их среде обитания, включая плохое качество воды и изменение климата. Исследователи подчеркивают необходимость защиты лугов, заросших водорослями, особенно тех, которые расположены на более глубоких водах. Понимание и сохранение этих мест обитания имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного выживания популяции дюгоней.

Федеральное правительство поддерживает работу по аэрофотосъемке, признавая ее важность для мониторинга и защиты этого уязвимого вида и его среды обитания. Дополнительное финансирование было выделено на дальнейшие исследования в Херви-Бей в следующем году, чтобы отслеживать восстановление дюгоней в этом районе.

В целом результаты исследования служат напоминанием об острой необходимости природоохранных усилий по защите популяции дюгоней и хрупкой экосистемы Большого Барьерного рифа.

источники:

– Университет Джеймса Кука

– ААП 2023 г.