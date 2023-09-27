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Долгосрочное снижение численности дюгоней на половине Большого Барьерного рифа

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Долгосрочное снижение численности дюгоней на половине Большого Барьерного рифа

Программа долгосрочного мониторинга, проводимая Университетом Джеймса Кука, выявила значительное сокращение численности дюгоней вдоль Большого Барьерного рифа. Аэрофотосъемки проводятся каждые пять лет, начиная с 1980-х годов, для мониторинга уязвимых видов. Самые последние данные за ноябрь подтверждают явное сокращение численности населения на 1200-километровом участке береговой линии от Мишн-Бич до Бандаберга.

Ежегодные потери дюгоней оцениваются в 2.3 процента с 2005 года, что создает дополнительные проблемы для усилий федерального правительства по защите рифа и предотвращению его включения в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Большой Барьерный риф является домом для большой популяции дюгоней, а его места нагула морских водорослей считаются жизненно важной ценностью Всемирного наследия.

Снижение численности дюгоней вызывает особую тревогу в южной части рифа, простирающейся от Уитсандейса до Бандаберга. В этом регионе было замечено несколько детенышей, и только две пары мать-детеныш наблюдались в районе Гладстона. Крис Клегер, ведущий исследователь дюгоней в университетском Центре исследований тропических вод и водных экосистем, подчеркивает необходимость срочного устранения угроз дюгоням.

Исследование показало, что наибольшее сокращение численности населения произошло в Херви-Бей, которое оценивается в 5.7 процента в год с 2005 года. Однако сильное наводнение в прошлом году могло повлиять на точность этой оценки, вызвав потерю морских водорослей в этом районе. Несмотря на это, есть надежда, что морская трава, возможно, начинает приходить в норму, и исследователи внимательно следят за ситуацией.

Сокращение численности дюгоней подчеркивает важность защиты лугов, заросших водорослями, от таких ключевых угроз, как плохое качество воды и изменение климата. Это также подчеркивает важность понимания и сохранения более глубоководных местообитаний морских водорослей. Федеральное правительство поддерживает работу по воздушной съемке для мониторинга популяции дюгоней.

Источник: ААП, 2023 г.

By Габриэль Бота

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