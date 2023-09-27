Долгосрочное сокращение численности дюгоней на Большом Барьерном рифе вызывает обеспокоенность

Исследователи из Университета Джеймса Кука каждые пять лет, начиная с 1980-х годов, проводят аэрофотосъемку для мониторинга популяции дюгоней, уязвимого вида, у побережья Квинсленда. Последние данные ноябрьских полетов подтверждают явное и последовательное сокращение численности населения на протяжении примерно 1200 км береговой линии, от Мишн-Бич до Бандаберга.

По оценкам исследований, ежегодная потеря этих морских травоядных с 2.3 года составляет около 2005 процента. Такое сокращение численности дюгоней особенно беспокоит федеральное правительство, которое работает над тем, чтобы не допустить включения Большого Барьерного рифа в список мировых Объект наследия в опасности. Риф является домом для одной из крупнейших популяций дюгоней в мире, а места нагула морских водорослей признаны объектом Всемирного наследия.

Ведущий научный сотрудник университетского Центра исследований тропических вод и водных экосистем Крис Клегер подчеркивает, что южная часть Большого Барьерного рифа, простирающаяся от Уитсандейса до Бандаберга, вызывает особую озабоченность из-за наблюдаемого снижения общей численности дюгоней. Исследование также выявило очень мало детенышей в этом регионе, и только две пары мать-детеныш были обнаружены в районе Гладстона.

Исследование показало, что самое резкое сокращение численности населения произошло в заливе Херви, которое оценивается в 5.7 процента в год с 2005 года. Однако на эту оценку могло повлиять сильное наводнение в прошлом году, которое привело к потере большей части морских водорослей в этом районе. . Доктор Клегер предполагает, что некоторые дюгони, возможно, умерли от голода, в то время как другие, возможно, мигрировали в места обитания возле Гладстона в поисках еды.

Хотя сокращение популяции Херви-Бей может быть временным, исследование подчеркивает важность сохранения и понимания среды обитания морских водорослей, особенно более глубоководных. Есть обнадеживающие признаки того, что водоросли начинают восстанавливаться, и в следующем году будут проведены дополнительные исследования, финансируемые федеральным правительством, для мониторинга популяции в Херви-Бей.

Результаты исследования указывают на неотложность защиты лугов, заросших водорослями, от таких ключевых угроз, как плохое качество воды и изменение климата. Устранение этих угроз и сохранение критически важных мест обитания имеет решающее значение для долгосрочного выживания дюгоней и общего состояния здоровья Большого Барьерного рифа.

источники:

– Исследователи Университета Джеймса Кука

– Центр исследований тропической воды и водных экосистем, Университет Джеймса Кука

– ААП 2023 г.