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Долгосрочное сокращение численности дюгоней на Большом Барьерном рифе вызывает обеспокоенность

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Долгосрочное сокращение численности дюгоней на Большом Барьерном рифе вызывает обеспокоенность

Исследователи из Университета Джеймса Кука каждые пять лет, начиная с 1980-х годов, проводят аэрофотосъемку для мониторинга популяции дюгоней, уязвимого вида, у побережья Квинсленда. Последние данные ноябрьских полетов подтверждают явное и последовательное сокращение численности населения на протяжении примерно 1200 км береговой линии, от Мишн-Бич до Бандаберга.

По оценкам исследований, ежегодная потеря этих морских травоядных с 2.3 года составляет около 2005 процента. Такое сокращение численности дюгоней особенно беспокоит федеральное правительство, которое работает над тем, чтобы не допустить включения Большого Барьерного рифа в список мировых Объект наследия в опасности. Риф является домом для одной из крупнейших популяций дюгоней в мире, а места нагула морских водорослей признаны объектом Всемирного наследия.

Ведущий научный сотрудник университетского Центра исследований тропических вод и водных экосистем Крис Клегер подчеркивает, что южная часть Большого Барьерного рифа, простирающаяся от Уитсандейса до Бандаберга, вызывает особую озабоченность из-за наблюдаемого снижения общей численности дюгоней. Исследование также выявило очень мало детенышей в этом регионе, и только две пары мать-детеныш были обнаружены в районе Гладстона.

Исследование показало, что самое резкое сокращение численности населения произошло в заливе Херви, которое оценивается в 5.7 процента в год с 2005 года. Однако на эту оценку могло повлиять сильное наводнение в прошлом году, которое привело к потере большей части морских водорослей в этом районе. . Доктор Клегер предполагает, что некоторые дюгони, возможно, умерли от голода, в то время как другие, возможно, мигрировали в места обитания возле Гладстона в поисках еды.

Хотя сокращение популяции Херви-Бей может быть временным, исследование подчеркивает важность сохранения и понимания среды обитания морских водорослей, особенно более глубоководных. Есть обнадеживающие признаки того, что водоросли начинают восстанавливаться, и в следующем году будут проведены дополнительные исследования, финансируемые федеральным правительством, для мониторинга популяции в Херви-Бей.

Результаты исследования указывают на неотложность защиты лугов, заросших водорослями, от таких ключевых угроз, как плохое качество воды и изменение климата. Устранение этих угроз и сохранение критически важных мест обитания имеет решающее значение для долгосрочного выживания дюгоней и общего состояния здоровья Большого Барьерного рифа.

источники:
– Исследователи Университета Джеймса Кука
– Центр исследований тропической воды и водных экосистем, Университет Джеймса Кука
– ААП 2023 г.

By Габриэль Бота

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