Аэрофотосъемка показывает долгосрочное сокращение численности дюгоней на половине Большого Барьерного рифа

Недавнее воздушное исследование, проведенное исследователями из Университета Джеймса Кука, выявило явное и долгосрочное сокращение популяции дюгоней на протяжении примерно 1200 км береговой линии в Квинсленде. Университет отслеживает уязвимые виды с 1980-х годов посредством аэрофотосъемки, проводимой каждые пять лет.

Последние данные ноябрьских полетов подтверждают, что с 2.3 года популяция дюгоней ежегодно сокращается на 2005 процента. Снижение в первую очередь затрагивает южную часть Большого Барьерного рифа, от Уитсанди до Бандаберга, причем в этом районе наблюдается очень мало детенышей. область, край. Исследователи также выявили значительное сокращение популяции дюгоней в заливе Херви, которое оценивается в 5.7 процента в год, начиная с 2005 года. Однако на эту оценку могло повлиять сильное наводнение, произошедшее в прошлом году, которое привело к исчезновению морских водорослей, что является критически важным фактором. источник пищи для дюгоней.

Снижение численности дюгоней является тревожной новостью для федерального правительства, которое в настоящее время работает над тем, чтобы не допустить включения Большого Барьерного рифа в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Риф является домом для одной из крупнейших в мире популяций дюгоней, а его места нагула морских водорослей являются важной частью ценностей Всемирного наследия региона.

Исследователи связывают сокращение численности дюгоней с такими ключевыми угрозами, как плохое качество воды и изменение климата. Они подчеркивают необходимость защиты лугов, заросших водорослями, особенно тех, что расположены в более глубоких водах, поскольку они служат важнейшей средой обитания для этого вида. Изыскательские работы поддерживаются федеральным правительством, которое выделило дополнительное финансирование для текущих исследований в Херви-Бей.

Хотя сокращение популяции Херви-Бей может быть временным, общее сокращение, наблюдаемое примерно на половине территории Большого Барьерного рифа, подчеркивает безотлагательность усилий по сохранению. Сохранение и понимание среды обитания морских водорослей имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного выживания дюгоней в регионе.

источники:

– Исследование, проведенное Университетом Джеймса Кука

– Заявление Криса Клегера, ведущего исследователя дюгоня в университетском Центре исследований тропических вод и водных экосистем.