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Аэрофотосъемка показывает долгосрочное сокращение численности дюгоней на половине Большого Барьерного рифа

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Аэрофотосъемка показывает долгосрочное сокращение численности дюгоней на половине Большого Барьерного рифа

Недавнее воздушное исследование, проведенное исследователями из Университета Джеймса Кука, выявило явное и долгосрочное сокращение популяции дюгоней на протяжении примерно 1200 км береговой линии в Квинсленде. Университет отслеживает уязвимые виды с 1980-х годов посредством аэрофотосъемки, проводимой каждые пять лет.

Последние данные ноябрьских полетов подтверждают, что с 2.3 года популяция дюгоней ежегодно сокращается на 2005 процента. Снижение в первую очередь затрагивает южную часть Большого Барьерного рифа, от Уитсанди до Бандаберга, причем в этом районе наблюдается очень мало детенышей. область, край. Исследователи также выявили значительное сокращение популяции дюгоней в заливе Херви, которое оценивается в 5.7 процента в год, начиная с 2005 года. Однако на эту оценку могло повлиять сильное наводнение, произошедшее в прошлом году, которое привело к исчезновению морских водорослей, что является критически важным фактором. источник пищи для дюгоней.

Снижение численности дюгоней является тревожной новостью для федерального правительства, которое в настоящее время работает над тем, чтобы не допустить включения Большого Барьерного рифа в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Риф является домом для одной из крупнейших в мире популяций дюгоней, а его места нагула морских водорослей являются важной частью ценностей Всемирного наследия региона.

Исследователи связывают сокращение численности дюгоней с такими ключевыми угрозами, как плохое качество воды и изменение климата. Они подчеркивают необходимость защиты лугов, заросших водорослями, особенно тех, что расположены в более глубоких водах, поскольку они служат важнейшей средой обитания для этого вида. Изыскательские работы поддерживаются федеральным правительством, которое выделило дополнительное финансирование для текущих исследований в Херви-Бей.

Хотя сокращение популяции Херви-Бей может быть временным, общее сокращение, наблюдаемое примерно на половине территории Большого Барьерного рифа, подчеркивает безотлагательность усилий по сохранению. Сохранение и понимание среды обитания морских водорослей имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного выживания дюгоней в регионе.

источники:
– Исследование, проведенное Университетом Джеймса Кука
– Заявление Криса Клегера, ведущего исследователя дюгоня в университетском Центре исследований тропических вод и водных экосистем.

By Роберт Эндрю

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