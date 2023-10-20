Сложный танец между нервной и иммунной системами: данные нейроиммунной оси

Несмотря на то, что нервная и иммунная системы являются разными образованиями, они имеют сложные взаимозависимые отношения. Этот сложный танец между двумя системами, известный как нейро-иммунная ось, играет решающую роль в организации различных физиологических процессов в мозге, коже и желудочно-кишечном тракте. Связь между клетками в этих системах очаровала таких ученых, как Исаак Чиу, иммунобиолог из Гарвардской медицинской школы.

Исследования Чиу были сосредоточены на раскрытии сложных взаимодействий между Т-клетками, микроглией и бактериями в контексте нейродегенерации, бактериальных инфекций кожи и микробных инфекций, таких как менингит, сибирская язва и колит. Его результаты пролили свет на новые механизмы боли и воспаления, раскрывая роль нейронов, иммунных клеток и микробов в этих процессах.

Боль – фундаментальная способность организма чувствовать опасность – тесно связана с иммунной системой. Ноцицепторные нейроны, ответственные за передачу боли, взаимодействуют с иммунными клетками посредством двунаправленных перекрестных помех. Иммунные клетки производят вещества, которые могут напрямую влиять на нервы, делая их более чувствительными к боли. В свою очередь, ноцицепторы хранят нейропептиды, которые могут ощущать иммунные клетки, влияя на их поведение.

Исследовательская группа Чиу сосредоточилась на нейропептидах, таких как пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP), и их взаимодействии с иммунными клетками, особенно макрофагами, нейтрофилами, моноцитами, Т-клетками и В-клетками. Команда обнаружила, что взаимодействие между этими нейропептидами и рецепторами иммунных клеток может влиять на выработку цитокинов, поляризацию макрофагов, рекрутирование нейтрофилов и реакцию Т-клеток. Эти нейропептиды играют мощную регуляторную роль в иммунитете.

В контексте микробных инфекций команда Чиу обнаружила удивительную информацию о том, как бактерии могут захватывать болевые волокна. Например, при менингите, вызванном Streptococcus pneumoniae и Streptococcus agalactiae, эти возбудители активируют ноцицепторные нейроны посредством порообразующего токсина, называемого пневмолизином. Эта активация приводит к выработке CGRP, который, в свою очередь, подавляет выработку защитных цитокинов макрофагами, позволяя бактериям выживать и легче проникать в мозг.

Благодаря своим исследованиям Чиу и его команда смогли манипулировать нейроиммунной осью на животных моделях, чтобы повысить способность иммунной системы бороться с бактериальными инфекциями, такими как менингит. Нацеливаясь на конкретные молекулярные взаимодействия и используя подходы in vivo и in vitro, они получили представление о сложном взаимодействии между нейронами, иммунными клетками и микробами.

Это исследование имеет важное значение для терапевтических стратегий. Воздействуя на пути боли, например блокируя CGRP, можно усилить иммунный ответ на инфекции. Понимание нейроиммунной оси открывает совершенно новую сферу возможностей для лечения различных заболеваний и инфекций.

Источники: The Scientist, Интернет-библиотека Wiley, Nature Reviews Immunology, Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований.