Расшифровка взаимодействия гравитационных волн при столкновении черных дыр

Ученые при поддержке Управления науки Министерства энергетики и других федеральных агентств работают над более глубоким пониманием гравитационных волн, порождаемых столкновениями черных дыр. Гравитационные волны, предсказанные Альбертом Эйнштейном в 1916 году, не были напрямую обнаружены до 2015 года в Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO).

Когда две массивные черные дыры сталкиваются, удар настолько огромен, что вызывает рябь в пространстве-времени. Эта рябь известна как гравитационные волны. Чтобы точно смоделировать и изучить эти столкновения, ученые используют сложное компьютерное моделирование, которое включает в себя весь процесс, от начальной спирали навстречу друг другу до слияния и образования искаженной черной дыры.

Раньше модели не учитывали влияние или взаимодействие гравитационных волн друг с другом. Однако исследователи подозревали, что эти модели неточны. Они полагали, что столкновения черных дыр заставят волны взаимодействовать друг с другом, что приведет к появлению новых волн с разными частотами.

Группа исследователей из Калифорнийского технологического института, Колумбийского университета, Университета Миссисипи, Корнелльского университета и Института гравитационной физики Макса Планка провела более детальный анализ численных результатов этих симуляций. Они обнаружили доказательства взаимодействия гравитационных волн друг с другом, что приводит к созданию меньших, более хаотичных и непредсказуемых волн с независимыми частотами. Включив эти взаимодействия в модели, ученые могут более точно интерпретировать данные и повысить точность моделирования.

Чем точнее станут эти модели, тем лучше они смогут помочь ученым понять реальные наблюдения, полученные с помощью LIGO. Кроме того, изучая взаимодействие гравитационных волн при столкновениях черных дыр, исследователи смогут дополнительно выяснить, точно ли общая теория относительности, теория гравитации Эйнштейна, объясняет поведение черных дыр.

Хотя гравитационные волны мы не можем обнаружить напрямую, данные и модели, созданные учеными, продолжают расширять наши знания об этих необычных явлениях. Продолжающиеся исследования открывают двери для более глубокого понимания черных дыр и фундаментальных принципов пространства-времени.

источник:

Министерство энергетики США, «Расшифровка гравитационных волн» (2023 октября 11 г.)