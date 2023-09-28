Симметричные слои галактики-оболочки NGC 3923

Это изображение, полученное камерой темной энергии (DECam), разработанной Министерством энергетики США (DOE), демонстрирует уникальную структуру NGC 3923, галактики-оболочки. Галактики-оболочки — это тип эллиптических галактик, характеризующийся концентрическими оболочками, образующими их галактические гало. NGC 3923, расположенная в созвездии Гидры, находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли и имеет диаметр 150,000 XNUMX световых лет.

Считается, что оболочечные галактики, такие как NGC 3923, образовались в результате слияния более крупных спиральных галактик и меньших галактик. В этом процессе гравитационное поле большей галактики постепенно отрывает звезды от диска меньшей галактики, заставляя их смешиваться с внешним гало большей галактики. В результате этого смешивания образуются концентрические полосы или оболочки, напоминающие слои лука. Простая аналогия этого процесса: добавьте каплю пищевого красителя в миску с тестом и медленно помешивайте, наблюдая, как капля растягивается по спирали.

NGC 3923 является особенно исключительной, поскольку у нее самая большая известная оболочка среди наблюдаемых галактик-оболочек. Он также может похвастаться наибольшим количеством оболочек и самым большим соотношением радиусов самой внешней и самой внутренней оболочек. Исследование 2016 года показало, что NGC 3923 может иметь до 42 различных оболочек, причем самые внешние оболочки формируются первыми, а самые внутренние оболочки формируются позже, поскольку процесс слияния галактик замедлился.

Помимо NGC 3923, на этом изображении также запечатлено близлежащее массивное скопление галактик, демонстрирующее явление, известное как гравитационное линзирование. Гравитационное линзирование возникает, когда гравитационное притяжение массивного объекта искривляет свет, исходящий от более удаленного объекта, создавая искаженные и увеличенные изображения. Это дает астрономам ценную информацию о распределении материи во Вселенной.

В целом, симметричные слои NGC 3923 делают ее захватывающим примером галактики-оболочки, которая предлагает астрономам более глубокое понимание галактической эволюции и динамики галактических слияний.

источники:

– DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA

– ректор TA (Университет Аляски в Анкоридже/NOIRLab NSF), М. Замани (NOIRLab NSF), Р. Коломбари (NOIRLab NSF) и Д. де Мартин (NOIRLab NSF)