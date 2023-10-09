Джон Финнерти, бывший член Гарда Сиочана, недавно скончался в возрасте 91 года. Его смерть служит напоминанием об ушедшей эпохе в полицейской деятельности и проливает свет на меняющуюся ситуацию в правоохранительной деятельности.

Присоединившись к Гарда Сиочана в 1980-х годах и будучи переведенным в участок Гарда Бларни в Корке, автор вспоминает свою первую встречу с Джоном Финнерти, опытным офицером, близким к пенсии. Несмотря на ограниченное время, проведенное вместе, автор нашел Финнерти исключительным наставником и истинным воплощением того, что значит контролировать небольшое сообщество.

Оглядываясь назад на общий опыт, автор вспоминает простоту и удовольствие от работы полиции в прежние времена. Однако становится очевидным, что административная сторона работы была громоздкой из-за действующей бумажной системы. Каждая жалоба или инцидент должны были фиксироваться в письменных отчетах, распространяться по различным уровням и тщательно храниться в многочисленных реестрах. Это была организационная головная боль, которая сохранялась даже с развитием технологий.

Сегодня члены An Garda Siochana по-прежнему обременены бумажной работой и административными задачами, несмотря на наличие современных технологий. Разочарование среди рядовых членов росло, особенно с недавним введением четырехсменной системы, что привело к отсутствию заметности и росту уличного насилия. Это, в сочетании с разладом между комиссаром Дрю Харрисом и рядовыми офицерами, вызвало споры о направлении деятельности организации.

Автор размышляет об изменениях в взаимодействии с общественностью, поскольку подразделения общественной полиции были исчерпаны для размещения новых смен. Результатом является потенциальная потеря тесных отношений между правоохранительными органами и сообществами, которым они служат.

В заключение, кончина Джона Финнерти служит отражением меняющегося мира Ан Гарда Сиочана. Несмотря на достигнутый прогресс и достижения, проблемы продолжают возникать, что подчеркивает необходимость баланса между административными обязанностями и эффективной деятельностью полиции.

источники:

– [Определите: An Garda Siochana](https://www.independent.ie/irish-news/gardai-tribunal/define-an-garda-siochana-31019537.html)

– [Определите: общественная полиция](https://www.thejournal.ie/what-is-community-policing-2694635-Apr2016/)