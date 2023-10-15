Астрономы изучают мертвую звезду на космическом кладбище

Астрономы сделали важное открытие, изучая мертвую звезду в центре планетарной туманности, расположенной в рассеянном звездном скоплении Мессье 37, которое находится примерно в 4,500 световых годах от Земли. Этот белый карлик, окруженный облаком обломков звезды, газа и пыли, дает ученым представление о том, как он умер и как может выглядеть наша Солнечная система в будущем.

Когда у Солнца закончится топливо для процессов ядерного синтеза, оно превратится в красного гиганта, поглотив внутренние планеты и в конечном итоге превратившись в планетарную туманность. Изучая мертвую звезду Мессье 37, ученые смогут лучше понять, как эволюционируют и умирают звезды одного возраста, но с разной массой. Это скопление служит идеальной космической лабораторией для проверки теорий звездной эволюции.

Команда астрономов использовала Gran Telescopio Canarias на острове Ла-Пальма на Канарских островах для изучения белого карлика. Они определили, что в настоящее время она имеет около 85% массы Солнца, а это указывает на то, что звезда, которая умерла, чтобы создать ее, имела массу, эквивалентную 2.8-кратной массе Солнца. На поверхности белого карлика также отсутствует водород, что позволяет предположить, что в прошлом он, возможно, пережил сильное событие.

Изучение соотношения начальной и конечной масс, взаимосвязи между массой рождения звезды и массой смерти, имеет решающее значение для понимания продолжительности жизни и конечной фазы звезды. Информация, полученная в результате этих исследований, может помочь определить, станет ли звезда белым карликом, нейтронной звездой или, возможно, черной дырой. Это также может помочь определить, вызовет ли умирающая звезда сверхновую, распространяя материал во Вселенной и становясь строительными блоками для следующего поколения звезд.

Понимание химической эволюции галактик и всей Вселенной опирается на знания, полученные в результате изучения остатков звезд и их окружения. Это исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysicals.

источники: Астрономия и астрофизика