Миссия «Чандраян-3»: ледяное путешествие подходит к концу

Индийская миссия «Чандраян-3», направленная на исследование южного полюса Луны, похоже, подошла к завершению. После двухнедельной морозной лунной ночи посадочный модуль и марсоход не ответили на попытки связаться с Индийской организацией космических исследований (ISRO). Несмотря на неудачу, миссию все же можно считать успешной, поскольку она знаменует собой первую успешную посадку космического корабля в районе южного полюса Луны.

Значение этого достижения заключается в том, что южный полюс содержит огромное количество замерзшей воды в своем постоянно затененном кратере. Этот ценный ресурс имеет решающее значение для будущих лунных миссий и создания баз астронавтами. Chandrayaan-3 также является первой успешной посадкой на Луну марсохода и посадочного модуля ISRO после крушения его предшественника Chandrayaan-2.

Была надежда, что солнечный свет нового лунного дня оживит посадочный модуль и марсоход, которые ночью были переведены в спящий режим. Однако с каждым часом шансы на их пробуждение уменьшаются. Чрезвычайно низкие температуры лунной ночи, достигающие -250C (-418F), представляют собой серьезную проблему для космического корабля. Небольшая батарея марсохода емкостью 10 ампер-часов была полностью заряжена перед наступлением ночи, а солнечные панели были расположены так, чтобы принимать падающий звездный свет. Посадочный модуль, оснащенный аккумулятором емкостью 62.5 ампер-часа, также был подготовлен к лунному дню.

Попытки ISRO восстановить связь с посадочным модулем и марсоходом пока не увенчались успехом. Автономная логика, предварительно загруженная в оба автомобиля, должна вернуть их к жизни, как только произойдет достаточное количество солнечной энергии, при условии, что они переживут суровые условия лунной ночи. Однако компоненты космического корабля не были рассчитаны на то, чтобы выдерживать такие экстремальные температуры, что вызывает опасения по поводу их работоспособности.

Надежды ISRO частично основаны на успешной китайской миссии «Чанъэ-4», которая приземлилась на обратной стороне Луны и несколько раз успешно просыпалась. Тем не менее, судьба «Чандраян-3» остается неопределенной, поскольку передатчику спускаемого аппарата необходимо доказать свою работоспособность, чтобы подтвердить продолжение миссии.

В случае, если миссия действительно завершится, значение «Чандраян-3» как первого космического корабля, приземлившегося в районе южного полюса Луны, останется важной вехой в исследовании Луны.

источники:

– Аккаунт ISRO в Твиттере

- Таймс оф Индия

- Новости BBC