Новое открытие в экспериментальной физике элементарных частиц: исследование глубин Вселенной

Ваш дружелюбный помощник — 31 октября 2023 г.

Заслуженный профессор физики Дэвид Б. Таннер стал первопроходцем в области экспериментальной физики элементарных частиц, получив в 2024 году почетную премию В.К. Панофски, присуждаемую Американским физическим обществом (APS). Инновационный вклад Таннера в сферу научных исследований принес ему эту престижную награду.

Исключительная репутация Таннера в научном сообществе является свидетельством его преданности делу и страсти к расширению границ знаний. За свою выдающуюся карьеру, которая началась с того, что он присоединился к уважаемому профессорско-преподавательскому составу Университета Флориды (UF) в 1982 году, он не только преуспел в качестве уважаемого педагога и наставника, но и продемонстрировал дальновидное лидерство в качестве заведующего кафедрой.

На протяжении всей своей карьеры Таннер добился значительных успехов в изучении аксионов темной материи — концепции, которая очаровала физическое сообщество своим потенциалом решения давних загадок ядерной физики и ее потенциальной роли в формировании темной материи в вселенная. Сотрудничая со своими коллегами, Таннер возглавил усилия по обнаружению этих неуловимых частиц, открывая новые пути для исследований и открытий.

По счастливому стечению обстоятельств в 1983 году физик из УФ Пьер Сикиви предложил Таннеру и его коллеге Нилу Салливану новый метод, который он изобрел для поиска аксионов в гало темной материи нашей галактики. Хотя Таннер и Салливан изначально занимались физикой конденсированного состояния, они с радостью приняли вызов Сикиви и объединили усилия в поисках аксионов.

Их совместные усилия привели к созданию флагманской инициативы по темной материи в UF. Вместе они спроектировали и построили новаторский аппарат, известный как Axion Dark Matter eXperiment (ADMX), который с тех пор превратился в крупномасштабное международное сотрудничество со штаб-квартирой в Вашингтонском университете.

Успех ADMX можно объяснить революционным детектором, первоначально задуманным Таннером и его коллегами. Оснащенный современной квантовой сверхпроводящей электроникой, этот детектор вошел в историю в 2018 году как первый эксперимент, способный «прослушивать» отчетливые сигналы, излучаемые аксионами темной материи. Это достижение положило начало окончательным поискам этих неуловимых частиц.

Влияние работы Таннера выходит за рамки исследований аксионов. Его вклад охватывает широкий спектр областей, включая оптические свойства материалов и гравитационно-волновую астрономию. Как утверждает профессор и заведующий кафедрой физики Стивен Хаген: «Профессор Таннер оказал огромное влияние не только в своих аксионных работах, но и во многих областях физики».

Таннер разделяет честь получения премии WKH Panofsky со своим уважаемым коллегой Лесли Дж. Розенбергом, почетным профессором Вашингтонского университета и ведущим научным сотрудником ADMX. Вместе они получили признание за свои новаторские усилия по объединению методов микроволнового резонатора, сверхпроводящего квантового зондирования и криогенной технологии для создания современного аксионного галоскопа. Их новаторская работа продемонстрировала экспериментальную чувствительность к высокоприоритетным моделям аксионов как потенциальной темной материи.

Несмотря на свои достижения, Таннер остается приземленным и подчеркивает совместный характер научных открытий. Продолжая искать аксионы, исследовать новые возможности экспериментов с конденсированной средой и углубляться в исследования гравитационных волн, Таннер признает, что терпеливая настойчивость и поддержка коллег необходимы для разгадки тайн нашей Вселенной.

Часто задаваемые вопросы

Что такое Премия ВКХ Панофски?

Премия У.К.Х. Панофски — это почетная награда, присуждаемая Американским физическим обществом (APS) лицам, внесшим значительный вклад в область экспериментальной физики элементарных частиц. Он назван в честь Вольфганга Панофски, известного физика элементарных частиц, который оказал неизгладимое влияние на научное сообщество.

Что такое аксионы темной материи?

Аксионы темной материи — это гипотетические частицы, которые вызвали значительный интерес в области физики. Предполагается, что они потенциально объясняют часть или всю таинственную темную материю, пронизывающую Вселенную.

Что такое Аксионный эксперимент с темной материей (ADMX)?

Axion Dark Matter eXperiment (ADMX) — это революционная научная инициатива, направленная на обнаружение аксионов темной материи. Он предполагает международное сотрудничество исследователей, его штаб-квартира находится в Вашингтонском университете. В эксперименте используется сложный детектор, первоначально разработанный профессором Дэвидом Б. Таннером и его коллегами.

Каково значение обнаружения аксионов темной материи?

Обнаружение аксионов темной материи дало бы бесценную информацию о составе и природе темной материи, которая остается одной из величайших загадок астрофизики и космологии. Разгадка тайн темной материи потенциально может произвести революцию в нашем понимании Вселенной и ее формирования.