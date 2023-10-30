Исследователи используют инфракрасные данные для улучшения миссии НАСА к астероиду Динкинеш

Инновационное исследование, проведенное исследователями из Университета Аризоны, использовало инфракрасные данные 13-летней давности, чтобы предоставить обновленные оценки размера и альбедо астероида Динкинеш. Эти уточненные измерения имеют решающее значение для поддержки миссии НАСА «Люси», которая должна встретиться с Динкинешем 1 ноября.

Основная цель миссии НАСА «Люси» — исследование популяции троянских астероидов Юпитера, которые представляют собой небольшие тела, разделяющие орбиту с газовым гигантом. Однако, прежде чем достичь орбиты Юпитера, космический корабль пройдет всего в 265 милях от поверхности Динкинеш. Это близкое столкновение с астероидом предоставляет миссии Люси уникальную возможность усовершенствовать свои системы и процедуры для будущих встреч с астероидом.

Исследователи использовали данные, собранные с помощью широкоугольного инфракрасного исследовательского аппарата НАСА (WISE), который по счастливой случайности сканировал Динкинеш во время своей главной миссии в 2010 году. Наблюдения, хотя и слабые, позволили команде идентифицировать инфракрасный сигнал Динкинеш и совместить несколько экспозиций для усиления сигнала. - отношение шума.

Этот новый анализ уточнил размер и альбедо Динкинеша, предполагая, что его диаметр составляет около полумили, а альбедо соответствует каменистым астероидам (S-типа). Эта информация ценна для понимания природы околоземных объектов и потенциальных опасностей, которые они могут представлять.

Более того, использование данных WISE при изучении Динкинеш демонстрирует универсальность миссии, выходящую за рамки ее первоначальной цели. Первоначально предназначенный для создания инфракрасной карты всего неба Вселенной, WISE оказался неоценимым в обнаружении и отслеживании астероидов и комет, приближающихся к орбите Земли.

Результаты, полученные в результате изучения Динкинеша, самого маленького астероида главного пояса, который предстоит изучить вблизи, могут иметь далеко идущие последствия. Понимание этих небольших астероидов главного пояса может пролить свет на формирование околоземных астероидов и их происхождение.

Заглядывая в будущее, исследователь НАСА околоземных объектов (NEO Surveyor) намерен заменить WISE и продолжить сканирование неба в инфракрасных волнах на предмет труднодоступных астероидов и комет. Исследовательская группа считает, что те же методы, которые используются для улучшения наблюдений WISE, могут расширить возможности NEO Surveyor, еще больше улучшив нашу способность обнаруживать и отслеживать потенциально опасные объекты.

Используя богатство инфракрасных данных, ученые и космические агентства могут уточнить наше понимание астероидов и их свойств, прокладывая путь для будущих исследований и планетарной защиты.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что представляет собой миссия НАСА «Люси»?

Ответ: Миссия НАСА «Люси» направлена ​​на изучение популяции троянских астероидов Юпитера, которые представляют собой небольшие объекты, находящиеся на общей орбите Юпитера.

Вопрос: Как исследователи измерили размер и альбедо астероида Динкинеш?

Ответ: Исследователи использовали инфракрасные данные 13-летней давности, полученные с космического корабля НАСА WISE, чтобы уточнить размер и оценки альбедо астероида Динкинеш.

Вопрос: В чем важность изучения Динкинеш?

Ответ: Изучение Динкинеш, самого маленького астероида главного пояса, который предстоит изучить вблизи, может дать ценную информацию о формировании околоземных астероидов и их происхождении.

Вопрос: Как WISE способствует обнаружению астероидов?

Ответ: Хотя основной задачей WISE было создание инфракрасной карты Вселенной, она сыграла решающую роль в обнаружении и отслеживании астероидов и комет, приближающихся к орбите Земли.

Вопрос: Каково будущее обнаружения астероидов после WISE?

Ответ: NEO Surveyor НАСА возьмет на себя функции WISE и продолжит сканирование неба в инфракрасных волнах для обнаружения и отслеживания астероидов и комет, потенциально используя аналогичные методы, используемые в этом исследовании.