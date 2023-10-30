Данные НАСА WISE улучшают понимание встречи миссии Люси с астероидом Динкинеш

Миссия НАСА «Люси» находится на пути к орбите Юпитера и собирается впервые встретиться с астероидом Динкинеш. Готовясь к пролету, исследователи использовали данные НАСА Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), чтобы обновить свои оценки размера астероида и отражательной способности поверхности. Это новое исследование дает ценную информацию о природе околоземных объектов.

Главный пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером, является домом для множества астероидов, в том числе Динкинеша. Поскольку орбита Динкинеша приближает его к пути Люси, эта встреча дает миссии возможность проверить свои системы и процедуры. Удерживая астероид в поле зрения научных приборов космического корабля, когда он пролетает мимо с поразительной скоростью 10,000 XNUMX миль в час, команда может получить ценный опыт для исследования троянских астероидов Юпитера, которые представляют собой примитивные небольшие тела, вращающиеся вокруг Юпитера.

В недавнем исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters исследователями из Университета Аризоны, использовались инфракрасные данные WISE 13-летней давности. Хотя астероид Динкинеш изначально не был обнаружен WISE из-за его слабого инфракрасного сигнала, исследователи смогли идентифицировать 17 инфракрасных наблюдений региона, где можно было увидеть сигнал Динкинеш. Совместив и совместив изображения, они успешно выделили сигнал астероида из шума.

Анализ наблюдений WISE показал, что Динкинеш имеет диаметр около полумили и альбедо, соответствующее каменистым астероидам (S-типа). Эта уточненная информация дает ценные знания об этом типе астероидов и их сходстве с потенциально опасными околоземными объектами. Понимание формирования и происхождения небольших астероидов главного пояса, таких как Динкинеш, может дать ценную информацию о природе околоземных астероидов.

Забегая вперед, запуск спутника NASA Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor) запланирован на конец 2027 года. Этот космический телескоп следующего поколения продолжит работу NEOWISE, сканируя небо в инфракрасных волнах для обнаружения и отслеживания астероидов и комет. Техника, используемая для обнаружения слабых сигналов в наблюдениях WISE, может расширить возможности NEO Surveyor.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое миссия Люси?

Ответ: Миссия «Люси» — это продолжающаяся миссия НАСА, целью которой является исследование троянских астероидов Юпитера, группы примитивных небольших тел, вращающихся вокруг Юпитера.

Вопрос: Что такое астероид Динкинеш?

Ответ: Динкинеш — астероид, расположенный в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Он примечателен тем, что это будет первый астероид, обнаруженный космическим кораблем Люси.

Вопрос: Что такое WISE?

Ответ: WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) — это космический корабль НАСА, запущенный в 2009 году для создания инфракрасной карты всего неба Вселенной. Его также использовали для обнаружения и отслеживания астероидов и комет.

Вопрос: Что такое альбедо?

Ответ: Альбедо относится к измерению отражательной способности поверхности. В контексте астероидов это дает ученым представление о составе и свойствах этих небесных тел.

Вопрос: Что такое NEO Surveyor?

Ответ: NEO Surveyor — это будущая миссия НАСА, которая будет использовать инфракрасные волны для сканирования неба на предмет астероидов и комет, приближающихся к орбите Земли. Он будет основан на работе NEOWISE и расширит наше понимание объектов, сближающихся с Землей.