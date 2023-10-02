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Управляемые данными региональные модели океана необходимы для планирования, показывает исследование Красного моря

ByГабриэль Бота

Октябрь 2, 2023
Управляемые данными региональные модели океана необходимы для планирования, показывает исследование Красного моря

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST), подчеркнуло важность включения детальных региональных данных в модели океана для точного планирования и принятия решений. Исследование было сосредоточено на регионе Красного моря и позволило разработать первую точную историческую реконструкцию циркуляции Красного моря с использованием модели океана с высоким разрешением.

Традиционные модели глобального океана используют грубую сетку и не могут обеспечить точный анализ более мелких региональных морей. Это ограничение имеет серьезные финансовые и научные последствия, поскольку промышленность и исследователи полагаются на глобальные данные, которые не отражают специфические характеристики региональных вод.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из KAUST объединили все доступные спутниковые и натурные данные об океане, включив улучшенную батиметрию и используя пространственную сетку высокого разрешения. Они также отточили параметры своей модели океана посредством обширных экспериментов по чувствительности. Результатом стал эффективный в вычислительном отношении ансамблевый подход, который учитывал неопределенности и точно отображал физику Красного моря.

Реанализ Красного моря выявил новые характеристики современной циркуляции, температуры, солености и поведения океана, которые не были очевидны в глобальных моделях. Он точно воспроизводил сезонные аномалии, межгодовые колебания солености, а также тенденции температуры и уровня моря. Примечательно, что летом было выявлено трехслойное транспортное течение через пролив Баб-эль-Мандаб, которое ранее в глобальных моделях моделировалось как двухслойное транспортное течение.

Результаты этого исследования демонстрируют важность создания точных региональных моделей и наборов данных с использованием местных данных для принятия решений, особенно в отношении мегаразработок, происходящих в регионе Красного моря. Исследование подчеркивает ценность региональных моделей океана, основанных на данных, для улучшения нашего понимания и прогнозирования региональных климатических моделей и динамики.

Работа исследовательской группы была опубликована в Бюллетене Американского метеорологического общества.

Определения:
– Реанализ: процесс использования численной модели для создания нового набора данных о прошлых климатических условиях путем ассимиляции всех доступных наблюдений в модель.
– Батиметрия: измерение глубины воды в океанах, морях или озерах.
– Ансамбльный подход: метод, который объединяет несколько моделей моделирования для обеспечения более надежного и точного представления изучаемой системы.

источники:
– Саникомму С. и др. (2023). Обоснование необходимости повторного анализа регионального океана с высоким разрешением: пример Красного моря. Бюллетень Американского метеорологического общества, DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1
– «Региональные модели океана, основанные на данных, необходимы для планирования, показывает исследование Красного моря». Phys.org, https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. По состоянию на 2 октября 2023 г.

By Габриэль Бота

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