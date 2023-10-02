Управляемые данными региональные модели океана необходимы для планирования, показывает исследование Красного моря

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST), подчеркнуло важность включения детальных региональных данных в модели океана для точного планирования и принятия решений. Исследование было сосредоточено на регионе Красного моря и позволило разработать первую точную историческую реконструкцию циркуляции Красного моря с использованием модели океана с высоким разрешением.

Традиционные модели глобального океана используют грубую сетку и не могут обеспечить точный анализ более мелких региональных морей. Это ограничение имеет серьезные финансовые и научные последствия, поскольку промышленность и исследователи полагаются на глобальные данные, которые не отражают специфические характеристики региональных вод.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из KAUST объединили все доступные спутниковые и натурные данные об океане, включив улучшенную батиметрию и используя пространственную сетку высокого разрешения. Они также отточили параметры своей модели океана посредством обширных экспериментов по чувствительности. Результатом стал эффективный в вычислительном отношении ансамблевый подход, который учитывал неопределенности и точно отображал физику Красного моря.

Реанализ Красного моря выявил новые характеристики современной циркуляции, температуры, солености и поведения океана, которые не были очевидны в глобальных моделях. Он точно воспроизводил сезонные аномалии, межгодовые колебания солености, а также тенденции температуры и уровня моря. Примечательно, что летом было выявлено трехслойное транспортное течение через пролив Баб-эль-Мандаб, которое ранее в глобальных моделях моделировалось как двухслойное транспортное течение.

Результаты этого исследования демонстрируют важность создания точных региональных моделей и наборов данных с использованием местных данных для принятия решений, особенно в отношении мегаразработок, происходящих в регионе Красного моря. Исследование подчеркивает ценность региональных моделей океана, основанных на данных, для улучшения нашего понимания и прогнозирования региональных климатических моделей и динамики.

Работа исследовательской группы была опубликована в Бюллетене Американского метеорологического общества.

Определения:

– Реанализ: процесс использования численной модели для создания нового набора данных о прошлых климатических условиях путем ассимиляции всех доступных наблюдений в модель.

– Батиметрия: измерение глубины воды в океанах, морях или озерах.

– Ансамбльный подход: метод, который объединяет несколько моделей моделирования для обеспечения более надежного и точного представления изучаемой системы.

источники:

– Саникомму С. и др. (2023). Обоснование необходимости повторного анализа регионального океана с высоким разрешением: пример Красного моря. Бюллетень Американского метеорологического общества, DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1

– «Региональные модели океана, основанные на данных, необходимы для планирования, показывает исследование Красного моря». Phys.org, https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. По состоянию на 2 октября 2023 г.