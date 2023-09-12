Тайна обилия видов раскрыта: новые выводы из наблюдений за биоразнообразием

Недавнее исследование, проведенное международной группой исследователей, пролило свет на закономерности численности видов по всему миру. Уже более века учёные пытаются понять, почему одни виды распространены, а другие редки. В этом исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, использовались данные Глобального информационного фонда по биоразнообразию (GBIF) и анализировалось более 1 миллиарда наблюдений за видами с 1900 по 2019 год.

Исследователи обнаружили, что характер численности видов различается среди разных групп видов. Для хорошо контролируемых групп, таких как птицы, возникла устойчивая закономерность: большинство видов оказались редкими, но не чрезвычайно, и только несколько видов были широко распространены. Эта закономерность, известная как глобальное распределение численности видов (gSAD), была впервые предложена Ф. У. Престоном в 1948 году.

Однако для других групп видов, таких как насекомые, завеса видового обилия оставалась частично не приоткрытой из-за недостаточности данных. Исследование подчеркнуло важность мониторинга биоразнообразия для выявления численности видов и понимания того, как они меняются с течением времени.

Использование базы данных GBIF, в которой собраны данные как профессиональных, так и гражданских ученых со всего мира, оказалось ценным ресурсом для этого исследования. Это позволило исследователям сравнить наблюдения за видами с 1900 года по сегодняшний день и наблюдать за изменением численности видов по мере поступления новых данных.

Хотя исследование дало ценную информацию о закономерностях численности видов, оно также подчеркнуло, что необходимо больше данных, чтобы полностью понять gSAD для всех групп видов. Например, хотя почти все виды птиц уже идентифицированы, другие группы, такие как насекомые и головоногие моллюски, все еще требуют дальнейших наблюдений.

В целом, это исследование подчеркивает важность исследований и мониторинга биоразнообразия, а также роль платформ обмена данными, таких как GBIF, в продвижении нашего понимания моделей изобилия видов в глобальном масштабе.

источники:

– Журнал «Экология природы и эволюция»