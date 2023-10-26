Взгляд в загадочный мир темных галактик

Темная материя, загадочное и неуловимое вещество, составляющее значительную часть нашей Вселенной, продолжает очаровывать астрономов. Хотя она остается практически ненаблюдаемой, научные модели предполагают, что темная материя составляет колоссальные 26% космоса, превосходя количество обычной материи, которую мы можем видеть.

В стремлении понять тайны Вселенной астрономы столкнулись с галактиками, в состав которых входит преимущественно темная материя. Одним из таких открытий стала сверхдиффузная галактика Dragonfly 44 (UDG) в 2016 году. Несмотря на то, что ее масса сравнима с нашим Млечным Путем, отсутствие ярких звезд и типичной галактической структуры намекает на доминирование темной материи в этой загадочной галактике.

Ученые также столкнулись с «почти темными галактиками», которые не совсем темны. Эти галактики обладают ограниченной светимостью и содержат значительное количество темной материи. Благодаря революционному открытию исследователи, возможно, недавно идентифицировали самую большую на сегодняшний день почти темную галактику.

Возраст этого небесного тела, получившего название «Нубе», оценивается примерно в 10 миллиардов лет. Его открытие произошло благодаря анализу данных, собранных в рамках проекта IAC Stripe 82 Legacy Project, который фокусировался на конкретной области неба, полученной телескопом SDSS. Что отличает Нубе, так это ее замечательный радиус полумассы, составляющий 22,500 XNUMX световых лет, что в три раза больше, чем средний радиус UDG.

Кроме того, галактика Нубе демонстрирует невероятно низкий уровень оптического излучения, в результате чего поверхностная яркость составляет всего 26.75 магн./угл.сек2. Для сравнения: обычные UDG, которые уже считаются одними из самых тусклых галактик в наблюдаемой Вселенной, имеют поверхностную яркость в десять раз ярче. Фактически, объекты дальнего космоса с яркостью выше 22 магн./угл. сек. считаются тусклыми, а поверхность совершенно темного неба имеет поверхностную яркость 21.8 магн./угл. сек.

Имея звездную массу примерно в 390 миллионов раз больше массы нашего Солнца, Нубе бледнеет по сравнению со светимостью Млечного Пути. Однако важно отметить, что даже типичные UDG содержат лишь 1% от количества звезд, чем наша родная галактика, что делает сравнение двух типов галактик несколько несправедливым.

Открытие галактики Нубе вызвало среди ученых увлекательные дискуссии о ее происхождении и уникальных свойствах. Является ли его своеобразная природа результатом его формирования, или позднее произошло что-то преобразующее? Будущее открывает захватывающие перспективы разгадки загадки этих темных галактик.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое темная материя?

Ответ: Темная материя — это форма материи, которая не излучает, не поглощает и не отражает свет, что делает ее невидимой и необнаружимой традиционными средствами. Считается, что она составляет около 26% Вселенной.

Вопрос: Что такое почти темная галактика?

Ответ: Почти темная галактика — это галактика, обладающая ограниченной светимостью и содержащая значительное количество темной материи. Эти галактики не совсем темные, но близки к этому определению.

Вопрос: Как была открыта галактика Нубе?

Ответ: Галактика Нубе была идентифицирована посредством анализа данных проекта IAC Stripe 82 Legacy Project. Проект был сосредоточен на конкретной области неба, полученной телескопом SDSS.

Вопрос: Чем галактика Нубе отличается от Млечного Пути?

Ответ: Звездная масса галактики Нубе примерно в 390 миллионов раз превышает массу нашего Солнца, а Млечный Путь примерно в 3,800 раз массивнее. Однако сравнивать их сложно, поскольку даже типичные UDG имеют значительно меньше звезд, чем Млечный Путь.

Вопрос: Что означает открытие темных галактик?

Ответ: Открытие темных галактик поднимает интригующие вопросы о происхождении и природе таких небесных тел. Ученых интересует, возникли ли их особые свойства во время формирования или были результатом более поздних преобразующих событий.