Возникают сложности с космическим телескопом Евклид ЕКА

Космический телескоп Евклид Европейского космического агентства (ЕКА) столкнулся с некоторыми сложностями вскоре после его успешного запуска 1 июля. Одной из возникших проблем была неспособность датчика точного наведения (FGS) отслеживать слабые звезды. FGS — важный компонент, который помогает ориентировать телескоп, фиксируясь на известных звездах. Хотя обширные испытания можно провести на земле, моделировать реальные космические условия сложно, а такие факторы, как космические лучи, невозможно полностью учесть. В результате центру управления миссией пришлось продлить этап ввода в эксплуатацию, чтобы разработать обновление программного обеспечения для устранения аномалии. В ЕКА надеются, что это обновление решит проблему.

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться, заключалась в наличии странных полос света на изображениях Евклида. Позже эта проблема была связана с Солнцем. Евклид расположен в точке Лагранжа 2 Солнце-Земля вместе с космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА. Несмотря на то, что он находился в тени Земли и был оснащен солнцезащитным козырьком, небольшая часть одного из двигателей Евклида отразила некоторое количество света, которому удалось уклониться от солнечного экрана. Этот рассеянный свет появляется примерно в 10% изображений приборов видимого света (VIS).

Влияние этого рассеянного света на миссию Евклида до сих пор остается неопределенным. Однако первые испытания после обновления программного обеспечения FGS кажутся многообещающими: теперь телескоп способен обнаруживать больше звезд. Для полной оценки ситуации необходимы дальнейшие наблюдения. Миссия Евклида направлена ​​на изучение «темной вселенной», сосредоточив внимание на темной материи и темной энергии. ЕКА по-прежнему надеется, что трудности, с которыми столкнулся Евклид, можно будет решить, чтобы обеспечить успех миссии.

Источник: ЕКА (Европейское космическое агентство).