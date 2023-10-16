Исследуйте ночное небо на фестивале Dark Skies Fringe в национальном парке Норт-Йорк-Мурс.

Вы звездочет, очарованный чудесами ночного неба? Если да, то фестиваль Dark Skies Fringe в национальном парке Норт-Йорк-Мурс — идеальное событие для вас. Этот фестиваль, проходящий с 27 октября по 5 ноября, предлагает разнообразные мероприятия для всех возрастов.

Одним из ярких моментов фестиваля являются ночные прогулки на горных велосипедах с гидом и «навигационные» прогулки. Независимо от того, являетесь ли вы опытным велосипедистом или только начинаете, это уникальная возможность исследовать парк под покровом темноты.

Для семей есть дневная тропа Темного неба, проходящая через территорию национального парка Дэнби ​​Лодж. Эта тропа позволит вам узнать о чудесах ночного неба, наслаждаясь неторопливой прогулкой с близкими.

Если вы ищете вечернее занятие, вы можете присоединиться к экскурсии по ночному небу в окрестностях аббатства Уитби. Это историческое место является идеальным местом для наблюдения за звездами и изучения небесных тел.

Кроме того, на железной дороге Норт-Йоркшир-Мурс будут проводиться вечера Light Spectacular. Во время этих мероприятий исторические вагоны будут украшены тысячами огней, когда они будут путешествовать между Пикерингом и Левишемом. Этот уникальный опыт нельзя пропустить.

Фестиваль Dark Skies Fringe — прекрасная возможность воссоединиться с природой и оценить красоту ночного неба. Короткие дни в октябре и удлиняющиеся ночи создают идеальный фон для этого события. Не упустите шанс увидеть одно из самых темных небес в мире.

Для получения дополнительной информации о фестивале и его мероприятиях посетите веб-сайт национального парка Норт-Йорк-Мурс.

Определения:

– Фестиваль Dark Skies Fringe: серия мероприятий, проводимых в национальном парке Норт-Йорк-Мурс, направленных на популяризацию наблюдения за звездами и темного неба.

– Национальный парк Норт-Йорк-Мурс: национальный парк, расположенный в Северном Йоркшире, Англия, известный своими красивыми пейзажами и темным небом.

источники:

– Национальный парк Норт-Йорк-Мурс

- Новости BBC

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