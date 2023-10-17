Таинственная темная материя может взаимодействовать с обычной материей посредством темных фотонов, предполагает новый анализ

Недавний анализ, проведенный международной группой физиков, предлагает потенциальное объяснение некоторым данным экспериментов по рассеянию высоких энергий. Исследователи предполагают, что за эти наблюдения могут быть ответственны темные фотоны, гипотетические частицы, связанные с темной материей. Темная материя, составляющая примерно 85% массы Вселенной, получила свое название потому, что не взаимодействует с электромагнитным излучением.

Темные фотоны — часть темного сектора, гипотетической части Вселенной, где находится темная материя. Эти частицы потенциально слабо взаимодействуют с обычной материей посредством смешивания калибровочного бозона, известного как темный фотон. Эта связь может дать понимание природы темной материи и ее взаимодействия с остальной Вселенной.

Анализ был проведен Николасом Хант-Смитом и его коллегами из Университета Аделаиды, Австралия, и опубликован в Журнале физики высоких энергий. В своем исследовании ученые провели глобальный квантовый хромодинамический анализ данных рассеяния высоких энергий в рамках системы углового момента лаборатории Джефферсона.

Результаты показывают, что модель, включающая темный фотон, предпочтительнее конкурирующей гипотезы Стандартной модели. Значимость этого предпочтения измеряется 6.5 стандартными отклонениями. Анализ был сосредоточен на экспериментах по глубоконеупругому рассеянию, в которых используется высокоэнергетический зонд, взаимодействующий с протоном, что приводит к определению распределения импульса кварков внутри протона.

Хотя физик-теоретик Тим Хоббс из Аргоннской национальной лаборатории назвал это исследование «провокационным», он подчеркивает необходимость дальнейших исследований и лучшей количественной оценки неопределенности. Другие эксперименты, такие как электрон-позитронные эксперименты, также могут дать ценную информацию о существовании темных фотонов.

Этот анализ открывает новые возможности для изучения темной материи и проливает свет на ее загадочную природу. Продолжая исследовать свойства и взаимодействие темных фотонов, ученые надеются лучше понять роль темной материи во Вселенной.

источники:

– Исходная статья: Phys.org «Посланник с темной стороны: темная материя может взаимодействовать с обычной материей посредством гипотетической частицы, известной как темный фотон».

– Журнальная статья: Журнал физики высоких энергий «Темные фотоны в глубоко неупругом рассеянии: отклонение +6.5σ от Стандартной модели».