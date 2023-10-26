Новые открытия в исследованиях темной материи: передачи из глубокого подземелья

Ученые из Центра передового опыта по физике частиц темной материи (CDM) ARC сделали революционное открытие в своем стремлении разгадать тайны темной материи. Важным событием для проекта стало получение первых сигналов от мюонного детектора, расположенного на глубине 1 км под землей в Лаборатории подземной физики Ставэлла (SUPL).

Мюонный детектор играет решающую роль в регистрации количества космического излучения, которое достигает лаборатории, расположенной на золотых рудниках Ставэлла. Эти мюоны представляют собой более тяжелые версии электронов и создаются при столкновении космических лучей с атомами в атмосфере Земли. Контролируя эти столкновения, мюонный детектор предоставляет ценные данные об уровнях космического излучения.

В первые дни работы мюонный детектор зафиксировал удивительно небольшое количество обнаружений, в среднем около пяти в день. Это резко контрастирует с ожидаемыми 1.8 миллионами взаимодействий, которые могут произойти над землей. Значительное снижение космического излучения демонстрирует эффективность строительства лаборатории глубоко под землей, обеспечивающей первозданную среду для обнаружения частиц темной материи.

Данные, собранные с помощью мюонного детектора, будут продолжать отслеживаться исследователями CDM, чтобы гарантировать, что уровни космического излучения остаются низкими. В конечном итоге это проложит путь к успешной транспортировке экспериментального судна SABRE South в SUPL в 2024 году. Эксперимент SABRE South, отражающий аналогичный эксперимент в Северном полушарии, направлен на то, чтобы выяснить, являются ли показания, полученные итальянскими исследователями, результатом сезонные колебания или свидетельства темной материи.

Эта захватывающая веха знаменует собой значительный шаг вперед в исследованиях темной материи. Международное научное сообщество внимательно следит за ходом проекта, поскольку открытия, сделанные в SUPL, могут изменить наше понимание Вселенной. Создание SUPL как уникального учреждения, объединяющего интересы сообщества и исследовательские цели, закладывает основу для революционных научных инноваций в будущем.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое мюонный детектор?

Ответ: Мюонный детектор — это устройство, используемое для измерения количества космического излучения путем обнаружения мюонов, которые представляют собой более тяжелые версии электронов, образующиеся в результате столкновения космических лучей с атомами в атмосфере Земли.

Вопрос: Что такое темная материя?

Ответ: Темная материя – это загадочное вещество, которое, как полагают, составляет значительную часть массы Вселенной. Он не взаимодействует со светом или другими формами электромагнитного излучения, что затрудняет его непосредственное обнаружение.

Вопрос: Почему важно снижать космическое излучение в лаборатории?

Ответ: Сокращение космического излучения имеет решающее значение для исследования темной материи, поскольку оно помогает создать первозданную среду для обнаружения частиц темной материи. Высокие уровни космического излучения могут мешать точным измерениям и скрывать сигналы от взаимодействия темной материи.