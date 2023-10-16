Астрономы из Гарварда объяснили искривленную форму Млечного Пути

Новое исследование астрономов Центра астрофизики | Гарвард и Смитсоновский институт пролили свет на загадочную искривленную форму Млечного Пути. Ранее учёные наблюдали, что края Млечного Пути расширялись и искривлялись, но причина этого явления осталась неизвестной. Однако астрономы Гарварда теперь провели расчеты, которые предоставили убедительные доказательства того, что Млечный Путь окружен нерегулярным ореолом темной материи.

Исследователи использовали модели для расчета орбит звезд внутри наклонного продолговатого гало темной материи и обнаружили, что оно близко соответствует наблюдаемой форме галактики. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что Млечный Путь в прошлом пережил столкновение с другой галактикой.

Полученные результаты также имеют значение для нашего понимания самой темной материи. Темная материя, составляющая около 80 процентов массы галактики, не взаимодействует со светом и поэтому невидима. Изучая форму гало темной материи, ученые смогут получить представление о свойствах и природе частиц темной материи.

Открытие искривленной формы Млечного Пути и его связи с темной материей может произвести революцию в нашем понимании формирования галактик и природы Вселенной. Кроме того, эти открытия могут проложить путь к новым методам изучения темной материи, что позволит ученым раскрыть тайны невидимого вещества, которое доминирует во Вселенной.

В целом, это исследование обеспечивает значительный прогресс в нашем понимании Млечного Пути и темной материи, предлагая новое понимание эволюции галактик и фундаментальной природы Вселенной.

Источник: «Наклонное темное гало происхождения деформации и вспышки галактического диска» Дживон Джесси Хан, Чарли Конрой и Ларс Хернквист. Природная астрономия, 14 сентября 2023 г.