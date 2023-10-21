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Наука

Двойные черные дыры могут оказаться более стабильными, чем считалось ранее

ByГабриэль Бота

Октябрь 21, 2023
Двойные черные дыры могут оказаться более стабильными, чем считалось ранее

Ученые обнаружили, что двойные черные дыры могут быть более стабильными, чем первоначально предполагалось. Эти черные дыры образуются, когда массивные звезды коллапсируют в бесконечно плотную «сингулярность». Имея массу намного большую, чем у Солнца, они обладают сильным гравитационным притяжением, от которого не может избавиться даже свет. Часто двойные черные дыры образуются, когда две массивные звезды вращаются вокруг друг друга.

Когда эти черные дыры движутся, они создают гравитационные волны, которые уносят угловой момент от системы. Это заставляет черные дыры сближаться по спирали, в конечном итоге сталкиваясь и образуя одну, более массивную черную дыру. Раньше считалось, что этот процесс неизбежен и двойные черные дыры всегда будут одиночными объектами.

Однако теперь ученые понимают, что Вселенная расширяется, и это расширение ускоряется из-за так называемой темной энергии. Эта темная энергия заставляет черные дыры находиться в постоянно расширяющейся ткани пространства-времени, что повышает вероятность того, что она может помочь разделить двойные черные дыры.

Исследователи из Университета Саутгемптона и Кембриджского университета исследовали эту идею с помощью сложных математических моделей. Они обнаружили, что две невращающиеся черные дыры могут существовать в равновесии, при этом расширение Вселенной противодействует их гравитационному притяжению. Это означает, что на расстоянии пара черных дыр, находящихся в равновесии, будет выглядеть как одна черная дыра, что затрудняет определение того, является ли это отдельным объектом или двойной системой.

Более того, гравитационное притяжение между двойными черными дырами не позволит расширению Вселенной оттолкнуть их слишком далеко друг от друга. Исследователи полагают, что их выводы могут быть применимы к вращающимся черным дырам и даже к более сложным системам черных дыр с множеством объектов.

Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters.

источники:
- Саутгемптонский университет
- Кембриджский университет

By Габриэль Бота

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