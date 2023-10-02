Поразительное изображение показывает «галактическую луковицу» на расстоянии 70 миллионов световых лет от нас

Недавняя фотография, сделанная камерой темной энергии, установленной на чилийском 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо, раскрыла потрясающие слои галактики-оболочки NGC 3923. Она расположена примерно в 70 миллионах световых лет от Земли. Земля, NGC 3923, — эллиптическая галактика с концентрическими слоями, напоминающими луковицу. Эти слои простираются на огромное расстояние в 150,000 XNUMX световых лет в космос.

Захватывающее изображение показывает симметричную структуру галактики, которая, как полагают, образовалась в результате галактического слияния. В этом процессе более крупная галактика постепенно вытягивает звезды из диска меньшей спиральной галактики. Когда эти звезды интегрируются в гало более крупной галактики, образуются концентрические оболочки, что приводит к характерному внешнему виду NGC 3923.

NGC 3923 выделяется невероятными характеристиками своих оболочек, поэтому считается исключительной. Она не только обладает самой большой известной оболочкой среди всех наблюдаемых галактик-оболочек, но также может похвастаться самым большим количеством оболочек и наибольшим соотношением радиусов самой внутренней и самой внешней оболочек.

Эта галактика-оболочка потенциально содержит до 42 оболочек, которые сравнительно более тонкие, чем те, что встречаются в других галактиках-оболочках. Первыми сформировались самые внешние оболочки, а последующие постепенно развивались ближе к ядру NGC 3923. Имея диаметр 150,000 50 световых лет, эта галактика примерно на XNUMX% больше нашего Млечного Пути.

Симметричная природа оболочек NGC 3923 еще больше подчеркивает ее уникальность по сравнению с другими галактиками-оболочками, которые, как правило, имеют более искаженные черты. Эти замечательные характеристики служат примером четкой эволюции и структуры, которую могут воплощать галактики в зависимости от их конкретных условий.

Интересно, что на недавнем изображении камеры темной энергии также запечатлены несколько других галактик и примечательная гравитационная линза, окружающая скопление галактик PLCK G287.0+32.9, расположенное в верхней части изображения. Гравитационное линзирование возникает, когда массивные объекты обладают сильными гравитационными полями, которые изгибают и усиливают свет от удаленных источников, заставляя их казаться вытянутыми.

Представители NOIRLab отмечают, что гравитационные линзы позволяют астрономам исследовать глубокие вопросы о нашей Вселенной, такие как природа темной материи и измерение постоянной Хаббла, которая определяет расширение Вселенной.

Источники: NOIRLab NSF.