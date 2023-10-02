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Поразительное изображение показывает «галактическую луковицу» на расстоянии 70 миллионов световых лет от нас

ByГабриэль Бота

Октябрь 2, 2023
Поразительное изображение показывает «галактическую луковицу» на расстоянии 70 миллионов световых лет от нас

Недавняя фотография, сделанная камерой темной энергии, установленной на чилийском 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко в Межамериканской обсерватории Серро Тололо, раскрыла потрясающие слои галактики-оболочки NGC 3923. Она расположена примерно в 70 миллионах световых лет от Земли. Земля, NGC 3923, — эллиптическая галактика с концентрическими слоями, напоминающими луковицу. Эти слои простираются на огромное расстояние в 150,000 XNUMX световых лет в космос.

Захватывающее изображение показывает симметричную структуру галактики, которая, как полагают, образовалась в результате галактического слияния. В этом процессе более крупная галактика постепенно вытягивает звезды из диска меньшей спиральной галактики. Когда эти звезды интегрируются в гало более крупной галактики, образуются концентрические оболочки, что приводит к характерному внешнему виду NGC 3923.

NGC 3923 выделяется невероятными характеристиками своих оболочек, поэтому считается исключительной. Она не только обладает самой большой известной оболочкой среди всех наблюдаемых галактик-оболочек, но также может похвастаться самым большим количеством оболочек и наибольшим соотношением радиусов самой внутренней и самой внешней оболочек.

Эта галактика-оболочка потенциально содержит до 42 оболочек, которые сравнительно более тонкие, чем те, что встречаются в других галактиках-оболочках. Первыми сформировались самые внешние оболочки, а последующие постепенно развивались ближе к ядру NGC 3923. Имея диаметр 150,000 50 световых лет, эта галактика примерно на XNUMX% больше нашего Млечного Пути.

Симметричная природа оболочек NGC 3923 еще больше подчеркивает ее уникальность по сравнению с другими галактиками-оболочками, которые, как правило, имеют более искаженные черты. Эти замечательные характеристики служат примером четкой эволюции и структуры, которую могут воплощать галактики в зависимости от их конкретных условий.

Интересно, что на недавнем изображении камеры темной энергии также запечатлены несколько других галактик и примечательная гравитационная линза, окружающая скопление галактик PLCK G287.0+32.9, расположенное в верхней части изображения. Гравитационное линзирование возникает, когда массивные объекты обладают сильными гравитационными полями, которые изгибают и усиливают свет от удаленных источников, заставляя их казаться вытянутыми.

Представители NOIRLab отмечают, что гравитационные линзы позволяют астрономам исследовать глубокие вопросы о нашей Вселенной, такие как природа темной материи и измерение постоянной Хаббла, которая определяет расширение Вселенной.

Источники: NOIRLab NSF.

By Габриэль Бота

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