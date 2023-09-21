НАСА предупреждает, что астероид Бенну потенциально может столкнуться с Землей

Недавно НАСА заявило, что астероид Бенну, за которым наблюдают последние 25 лет, имеет возможность столкновения с Землей в будущем. Бенну, известный опасный астероид, был впервые обнаружен в 1999 году, и ученые прогнозируют, что он потенциально может столкнуться с нашей планетой к сентябрю 2182 года, по данным научной группы OSIRIS-REx.

Согласно исследованию, опубликованному в ScienceDirect, Бенну вращается вокруг Земли в течение шести лет и уже трижды сталкивался с нашей планетой в 1999, 2005 и 2011 годах. Ученые оценивают вероятность столкновения в 1 из 2,700, что эквивалентно вероятность около 0.037%.

Миссия OSIRIS-REx, запущенная НАСА 8 сентября 2016 года, направлена ​​на углубленное изучение Бенну. В октябре 2020 года миссия успешно коснулась поверхности астероида, собрала образец и отошла от его поверхности. Ожидается, что этот образец предоставит важную информацию о Солнечной системе и изменит наше представление о ее происхождении.

Астрофизик Хаким Олуеси в интервью ABC News подчеркнул важность миссии OSIRIS-REx, заявив, что она предоставит жизненно важную информацию о ранней Солнечной системе. Он также упомянул о возможности обнаружения биологических молекул или молекул-предшественников жизни в собранных образцах.

Если бы астероид Бенну столкнулся с Землей, в результате удара было бы высвобождено около 1,200 мегатонн энергии, что в 24 раза превышает мощность самого мощного искусственного ядерного оружия, как сообщает ABC News.

В заключение, предупреждения НАСА о потенциальном столкновении астероида Бенну с Землей привлекают внимание к важности текущих научных миссий, таких как OSIRIS-REx, которые направлены на углубление нашего понимания этих небесных объектов и оценку потенциальных рисков, которые они могут представлять для нашей планеты.

источники:

– Исследование ScienceDirect

- ABC News