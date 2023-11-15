Прорыв в энергоэффективности: ученые UMD разработали «охлаждающее стекло» для борьбы с перегревом зданий

Группа исследователей из Университета Мэриленда (UMD) недавно добилась значительного прогресса в достижении энергоэффективности, разработав революционную технологию, известную как «охлаждающее стекло». Это инновационное решение направлено на решение насущной проблемы избыточного тепла в зданиях, которое способствует росту энергопотребления и увеличению зависимости от систем кондиционирования воздуха.

В отличие от обычных окон, которые удерживают тепло внутри помещения, «охлаждающее стекло» использует сложные наноматериалы для перенаправления и направления теплового излучения от зданий в космическое пространство. Эффективно отводя тепло, это умное окно не только снижает зависимость от систем отопления, вентиляции и кондиционирования, но также снижает потребление энергии и, следовательно, снижает выбросы парниковых газов.

Технология «охлаждающего стекла» использует принципы пассивного радиационного охлаждения — процесса, при котором тепло напрямую излучается из объекта в холодные глубины космоса. Благодаря тонкой пленке специально разработанных нанокристаллов это стеклянное окно действует как селективный радиатор, обеспечивая высокую передачу солнечного света и одновременно излучая тепловое излучение. В результате избыточное тепло, образующееся внутри зданий, может эффективно выбрасываться в пространство, значительно охлаждая внутреннюю среду.

Потенциальное влияние этого прорыва в области энергоэффективности огромно. Внедряя «охлаждающее стекло», здания могут значительно сократить выбросы углекислого газа и снизить затраты на электроэнергию. Более того, это нововведение может проложить путь к более устойчивому будущему, поскольку оно обеспечивает пассивное охлаждение без необходимости использования энергоемких систем кондиционирования воздуха.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как работает технология «охлаждающего стекла»?

Ответ: «Охлаждающее стекло» использует наноматериалы для направления тепла от зданий в космическое пространство, эффективно отводя избыточное тепло и снижая потребление энергии.

Вопрос: Что такое пассивное радиационное охлаждение?

Ответ: Пассивное радиационное охлаждение — это процесс, при котором тепло выделяется из объекта в космос. «Охлаждающее стекло» действует как селективный радиатор, обеспечивая высокую пропускную способность солнечного света и одновременно излучая тепловое излучение для эффективного охлаждения внутренней среды.

Вопрос: Каковы преимущества технологии «охлаждающего стекла»?

Ответ: Установка «охлаждающего стекла» в зданиях может значительно сократить выбросы углекислого газа, снизить затраты на электроэнергию и способствовать устойчивому охлаждению, не полагаясь на энергоемкие системы кондиционирования воздуха.