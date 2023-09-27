Достижение рекордного двойного лучепреломления с помощью сульфида стронция и титана

Команда ученых и инженеров из Университета Висконсин-Мэдисон, Университета Южной Калифорнии и Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработала новаторский материал, способный изгибать один инфракрасный луч света в двух разных направлениях. Этот кристалл демонстрирует самую высокую степень «двойного лучепреломления», когда-либо зарегистрированную на Земле, превосходя предыдущее достижение команды. Материал, названный сульфидом стронция и титана (STS), может совершить революцию в различных приложениях, таких как ночное видение, лидар, химическое зондирование и микроскопия.

Преломление происходит, когда свет переходит от одного вещества к другому, заставляя его менять направление. Двойное преломление происходит, когда свет попадает в анизотропный материал с различными свойствами в разных направлениях, разделяясь на два луча, которые движутся в разных направлениях. Разница показателей преломления в этих двух направлениях известна как двойное лучепреломление. Команда была удивлена, обнаружив, что двойное лучепреломление STS в три раза больше, чем у их предыдущего рекордсмена, сульфида бария и титана (BTS), несмотря на аналогичную структуру.

При дальнейшем исследовании было обнаружено, что STS имеет более крупную повторяющуюся структуру из-за присутствия нескольких дополнительных атомов стронция. Это неожиданное изменение на атомном уровне привело к увеличению показателя преломления в одном направлении материала. Исследователи полагают, что это наблюдение открывает возможности для поиска подобных материалов, в которых небольшие внешние воздействия, такие как изгиб или нагрев, могут динамически изменять оптический отклик материала. Это открытие может привести к появлению новых классов приложений перестраиваемой оптики.

Хотя в настоящее время метод синтеза позволяет получить только небольшие чешуйки STS, предпринимаются усилия по усовершенствованию процесса и созданию более крупных монокристаллических версий материала. Этот прорыв в достижении рекордного двойного лучепреломления подчеркивает потенциал для дальнейшего прогресса в области оптики.

источники:

– Передовые материалы (2023). DOI: 10.1002/adma.202303588