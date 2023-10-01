Марсоход Curiosity достиг хребта долины Гедиз на Марсе

Марсоход НАСА Curiosity успешно прибыл к хребту Гедиз Валлис на Марсе, одному из своих основных пунктов назначения. Хребет был сформирован миллиарды лет назад потоками мусора, содержащими грязь и камни, что дает ценную информацию о прошлом планеты, когда жидкая вода еще существовала на ее поверхности. Предыдущие попытки добраться до хребта не увенчались успехом из-за таких препятствий, как камни с острыми краями и крутые склоны. Однако 14 августа 2023 года «Кьюриосити» наконец достиг пункта назначения.

Ученый проекта Curiosity, Эшвин Васавада, выразил свое волнение по поводу этого достижения, заявив: «Это очень здорово - иметь возможность протянуть руку и прикоснуться к камням, которые были перевезены из мест высоко на горе Шарп, которые мы никогда не сможем посетить с Curiosity. » Хребет образовался во время одного из последних влажных периодов на Марсе, когда грязь стекала по склонам горы, неся с собой камни и валуны разных размеров.

По мере того, как Curiosity поднимается на гору Шарп, ландшафт меняется, отражая меняющиеся условия с тех пор, когда кратер Гейла был озером, до его нынешнего засушливого состояния. Хребет Гедиз Валлис — один из самых молодых геологических объектов, с которыми Curiosity столкнется во время своего путешествия. Это важно еще и потому, что позволяет ученым изучать горные породы с возвышенностей, до которых марсоход не может добраться.

Хребет представляет особый интерес, поскольку содержит остатки древних грязевых потоков, предоставляющих ценную информацию о прошлой активности воды в кратере Гейла. Камни, найденные в этом регионе, кажутся темными и неуместными по сравнению с окружающим ландшафтом, поскольку они возникли выше на горе Шарп. Ученые надеются лучше понять эти геологические события как на Марсе, так и на Земле.

Curiosity провел 11 дней, исследуя хребет Гедиз Валлис, сделав 136 изображений, которые были объединены в панорамный вид. Путешествие марсохода на гору дало ключ к разгадке древней водной истории Марса. С момента приземления в кратере Гейла в 2012 году «Кьюриосити» сделал множество открытий, в том числе свидетельства существования древних озер, меганаводнений и присутствия азота на Марсе.

Название: Марсоход Curiosity прибыл к хребту долины Гедиз: взгляд на водное прошлое Марса

Определения:

– Кратер Гейла: ударный кратер на Марсе, где марсоход Curiosity исследует гору Шарп с 2014 года.

– Селевые потоки: геологический термин, обозначающий движение вниз по склону водонасыщенных пород и отложений.

– Солнце: марсианский день, который немного длиннее, чем день на Земле.

– Mastcam: система камер на марсоходе Curiosity, используемая для захвата изображений его окрестностей.

Источники: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/МССС/Калифорнийский университет в Беркли.