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Шаги к самоподдерживающимся космическим миссиям: выращивание продуктов питания в космосе

ByВики Ставропулу

Октябрь 20, 2023
Шаги к самоподдерживающимся космическим миссиям: выращивание продуктов питания в космосе

НАСА постоянно работает над разработкой миссий на Луну и Марс, но одна из проблем, с которой они сталкиваются, заключается в том, как обеспечить членов экипажа едой во время их длительного пребывания в космосе. В настоящее время астронавты на Международной космической станции полагаются на расфасованную еду, которая требует регулярного пополнения запасов и может не обеспечивать оптимальное питание. Чтобы решить эту проблему, исследователи изучают возможность выращивания продуктов питания во время миссий.

Первым шагом в этом исследовании является определение подходящих растений для тестирования. В 2015 году НАСА инициировало проект под названием «Growing Beyond Earth» в сотрудничестве с ботаническим садом Fairchild в Майами. В этой программе участвуют сотни классов средней и старшей школы по всей территории Соединенных Штатов, выращивающих различные семена в среде обитания, напоминающей условия космической станции. Семена, которые хорошо растут в этих классах, затем переносятся в камеру Космического центра Кеннеди НАСА для дальнейшего тестирования. Если они продолжат хорошо расти в условиях микрогравитации, их отправят на космическую станцию ​​для дальнейшей оценки.

Помимо выбора растений, НАСА тестирует объекты, на которых можно создать сады в условиях микрогравитации. Одним из таких объектов является система производства овощей, также известная как Veggie. Это простая и маломощная камера, способная вместить до шести растений. Семена выращиваются в небольших тканевых «подушках», за которыми ухаживают члены экипажа и которые поливают вручную, подобно уходу за садом на Земле. Эти сады в космосе помогают исследователям понять, как растения растут и адаптируются в условиях микрогравитации и какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить их здоровье и продуктивность.

Разрабатывая технологии и методы выращивания продуктов питания в космосе, НАСА стремится уменьшить зависимость от регулярных миссий по снабжению и обеспечить астронавтов свежей, питательной пищей в течение длительных периодов времени. Это исследование не только принесет пользу будущим миссиям на Луну и Марс, но также будет иметь значение для устойчивого сельского хозяйства здесь, на Земле.

Источники: ФИЗ.

By Вики Ставропулу

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